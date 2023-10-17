傑祖基第三度訪華大受歡迎　香港跑手赴上海「與神對話」獲益良多

「跑神」傑祖基（Eliud Kipchoge）最近第三度訪華，出席運動品牌Nike活動，以長跑界一代宗師身份與一眾大中華的跑者交流，4名香港跑手更難得地「與神對話」，跑手紛指今次上海之行獲益良多。



傑祖基第3度造訪中國。（趙子晉攝）

曾經兩破馬拉松世界紀錄﹑更是世界上首人成功在馬拉松距離創下「Sub 2」（2小時以下），傑祖基對一眾跑者而言，彷彿是神一般的存在。今次傑祖基以跑界宗師身份，相隔5年再度訪華，在北京﹑上海出席不同活動。

「跑神」周日（15日）與「中國飛人」蘇炳添齊齊現身上海江灣體育場，與一眾跑者分享心得，同時解答他們在訓練上﹑心理上及傷患上等問題，其後二人更為參加「一英里挑戰」的跑手打氣。

蘇炳添與傑祖基齊齊向跑手們打氣。（趙子晉攝）

熱愛跑步的朋友無不崇拜傑祖基，看到「跑神」在場，熱情跑友一邊高呼「EK！EK！」（EK是傑祖基名字的英文簡稱），一邊高舉他的海報及跑鞋等，傑祖基都盡量滿足粉絲要求，走近為眾人簽名，卻造成一輪混亂。

有跑友在保安阻撓下，幾經辛苦取得「跑神」簽名，興奮得跳起慶祝。除了親筆簽名，傑祖基更向在場跑手逐一送上手帶，活動尾聲更跟大家一同慢跑3圈，跑手們當然十分滿足。

傑祖基在活動末段驚喜地與跑手們慢跑。（趙子晉攝）

不少支持者高舉傑祖基的海報及雜誌。（趙子晉攝）

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黃卓寧問跑神如何面對傷患：出自他口中特別有說服力

收穫又豈止物質上，4名有份參與活動的香港跑手均認為今次上海之行獲益良多，當中黃卓寧與屈旨盈更有機會與傑祖基近距離交流，向「跑神」提問他們跑步生涯遇到的困難。

傷患是運動員生涯的一部分，強如傑祖基也無法避免，他曾經因腳傷問題，而在波士頓馬拉松跑出生涯最慢時間，受左腳腳傷影響的黃卓寧，特意向跑神取經如何面對傷患，「傑祖基都曾經受傷，他說他當時聽從醫生的指示，專心休養，傷癒後再開始訓練，都是跑得很慢，出自他口中特別有說服力，因為我都同樣面對相同（受傷）處境，他的答案令我相信自己在正確方向，更有信心面對康復之路。」

屈旨盈：原來傑祖基很熱情

兼顧跑步與教書的屈旨盈，自5年前在慈山寺的活動後，如今有幸再次「與神對話」，出乎意料原來傑祖基有熱情的一面，「之前見到他（傑祖基）都是比較靜，原來他對着運動員更熱情，他主動跟我們握手、合照，好Friendly（友善）。今次近距離與傑祖基交流，令我更感覺他的堅持及自律，想繼續做好自己及突破自己。」

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鄭文皓：他提醒我毋忘對跑步初心

日復日的訓練，不斷向着目標時間進發，鄭文皓指傑祖基提醒了他，不要忘掉本身對跑步的熱愛，有時不用太在意時間，好好享受跑步的樂趣。

傑祖基由出道時參加5000米賽事，生涯後段距離愈跑愈長，作為香港半馬青年紀錄保持者的鄭文皓也請教了「跑神」，有沒有縮短距離來增強速度的需要，傑祖基如此回應他：「世界不少頂尖跑手都是由短（距離）變長，但他（傑祖基）說有時毋須刻意跟隨別人的方法，如果半馬是自己擅長的就繼續練，只要在練習方式上平衡就可以。」

謝俊賢：無論好壞都成過去，要繼續向前

5000米香港紀錄保持者謝俊賢對今次活動最深刻的，是傑祖基繼續向前的精神，「過去就是過去，無論做得好與不好都已經過去，都要繼續向前，就算成功都不要留戀過往的成功，才可向更高的目標邁進。」

由左至由：謝俊賢、鄭文皓、黃卓寧、屈旨盈（公關提供）

傑祖基：目標奧運三連冠

距離巴黎奧運餘下大半年，傑祖基當然希望再度參賽，而他的目標亦十分明確，「我想再次出戰奧運會，我希望在奧運馬拉松取得三連冠。」

2小時之內跑畢馬拉松向來被視為人類極限，傑祖基2019年曾參與1:59 Challenge計劃，以1小時59分40秒跑完馬拉松的距離，惟這個計劃並非正式賽事，時間未獲國際田聯認可。即使如此，「跑神」已證明人類確有能力在馬拉松距離造出「Sub 2」，當傑祖基被問及會否以官方賽事「破2」為實質目標，他直言：「我敢於想像及敢於嘗試，我都曾經做到，相信有一天可以達成這成就。」