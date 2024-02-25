英超｜曼聯輸波隊長賽後怨婦式投訴　安東尼99分鐘換入有原因

曼聯在英超主場1：2不敵富咸，吞下2024年首場敗仗，賽後兩任隊長——前隊長哈利馬古尼（Harry Maguire）和現任的般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）反應大有不同，各自成為焦點。



曼聯下半場苦苦掙扎，65分鐘更遭富咸的巴斯（Calvin Bassey）破門，一直苦戰到89分鐘，才由中堅哈利馬古尼近門抽射入網，追成1：1。補時9分鐘間，紅魔鬼大軍壓上，希望爭取到致勝入球，卻反而遭富咸趁機反擊得手，由伊禾比奠定2：1勝局。這場敗仗也令曼聯暫時落後排第4的阿士東維拉8分之多。

哈利馬古尼的入球一度為曼聯追和。（Getty Images）

曼聯輸波後，隊長般奴費南迪斯明顯相當失望又不滿，不停向主裁判米高奧利華投訴，也以手勢表達不滿，顯得頗為激動；良久，主帥坦赫格現身，他介入兩人之間，並與奧利華和助理裁判握手，似乎想化解尷尬，但般奴相當堅持，繞過坦帥身後繼續向奧利華投訴，之後才憤然離開，口中仍唸唸有辭。

般奴賽後似乎對球證團隊有很多不滿。（Getty Images）

般奴到底投訴什麼不得而知，不過他在《曼徹斯特晚報》中獲得了全隊最低的評分，只得3分，該報寫道：「在對盧頓一戰已踢得差，今場再一次表現差勁，他用波時相當粗疏，有時令人看得生氣。」

至於在89分鐘近門射入、一度為曼聯追平的哈利馬古尼，則獲得5分的評價，在隊內已是第二高，《曼晚》對他評價好壞參半：「 常常被對手引出而甩位或是因而犯規，因一次粗野犯規而拿了黃牌。在一次角球時錯過了大好入球機會，但也入球一度追和，不過最後還是被對手的致勝球打敗。」

哈利馬古尼一度為曼聯射入追平的入球。（Getty Images）

馬古尼賽後也坦承球隊表現不佳，他向Optus Sport道：「落後之後，球賽最後30分鐘，我認為我們做出了很好的反應，當我們追和那一刻，當時似乎有能力贏得比賽。但我們太幼稚了，全員都壓得太前，最後敗在對手的反擊手上，實在令人失望。」

賽事另一惹球迷熱議的，是即使前鋒海倫因傷缺陣，坦赫格沒有讓安東尼正選，更在99分鐘才派他落場「踩草」一陣子，賽後坦帥解釋：「他的狀態沒問題，但我們在右路有很多選擇，不像在其他位置，因很多球員受傷而受限制。安東尼的狀態，我們有目共睹，他需要改進。我在訓練中看到他有所改善，但其他球員如奧馬利科森、迪亞路查奧爾和加拿祖也值得出場。」