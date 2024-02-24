英超｜凱倫受傷預計缺陣兩至三周　拉舒福特或任曼聯正選中鋒救急

曼聯最近各項賽事連續7場不敗，並勝出其中6場，不過今晚（24日）面對富咸前卻迎來壞消息：近期狀態大勇的前鋒凱倫（Rasmus Højlund）因肌肉受傷，將缺陣2至3周，意味曼聯在前鋒人選上將雪上加霜。



凱倫近6場英超比賽均有「士哥」，與初加盟時低迷表現判若兩人，曼聯近期戰績也因此改善不少。然而曼聯在官網宣布凱倫因肌肉受傷，將缺陣2至3周，無疑讓領隊坦赫格（Erik Ten Hag）排陣的難度大增。

凱倫突然受傷，令曼聯中鋒位置出現危機。（Getty Images）

「紅魔鬼」目前能勝任中鋒的球員不多，安東尼馬迪爾（Anthony Martial）亦因傷須休戰至4月，加上凱倫倦勤，中鋒一席只能由拉舒福特（Marcus Rashford）出任，當然他還可讓目前隊內神射手麥湯米尼（Scott McTominay）客串，但相信這非明智之舉。

拉舒福特（白衫）大有機會擔任中鋒。（Getty Images）

坦赫格回憶起之前得悉馬迪爾受傷時，便想在冬季多買一名前鋒，但受制於財務公平競爭條例（Financial Fair Play Rules，下稱FFP）只能作罷。他又提到在曼聯這一水平，前鋒位置競爭激烈，若買人便會導致其他球員失去機會。

「我們有兩名中鋒，我知道馬迪爾的傷患問題，但他上季表現很好。我們還有拉舒福特，他在前鋒位置也有非常出色表現，所以實際上我們有3名中鋒。」坦赫格表示。

坦赫格提到，馬迪爾受傷曾讓他在冬季想多羅致一名中鋒。（Getty Images）

若今仗拉舒福特出任中鋒，近期被放在右路的加拿祖（Alejandro Garnacho）便應會重返熟悉的左路，坦帥愛將安東尼（Antony）便可能重新擔任正選。

被問到會否在未來幾周依賴這名巴西翼鋒時，坦赫格給予肯定答案：「絕對會，他需要亦將會證明自己。他擁有強大潛力，雖然近期沒有展現出來，但我很清楚他的天份，他或許會得到上陣機會。」不過最後他還賣了個關子，表示拉舒福特不一定會出現在中鋒位置。