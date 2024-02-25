英超｜曼聯主場遭富咸絕殺1：2　馬古尼末段補射建功也徒勞

連續6場英超有進賬的曼聯前鋒凱倫（Rasmus Højlund）突然受傷，紅魔鬼突然鬧前鋒荒，傳聞拉舒福特將飾演中鋒。曼聯主場對富咸的正選陣容有驚喜，19歲的小將奧馬利科森（Omari Forson）首度擔正。



凱倫連續6場英超有進賬，惜這名丹麥前鋒有傷缺陣。（Getty Images）

近況大勇的凱倫，近6場英超攻入7球，但這名丹麥新星因肌肉受傷缺陣2至3星期，無緣主場對富咸。曼聯主帥坦赫格今仗派出拉舒福特前線掛帥，配合加拿祖及19歲小將奧馬利科森攻堅。

司職翼鋒或進攻中場的奧馬利科森，今季曾經在作客狼隊一仗後備入替，而今仗是他生涯首次在英超正選上陣。

英超｜凱倫受傷預計缺陣兩至三周 拉舒福特或任曼聯正選中鋒救急

奧馬利科森首度在英超正選上陣。（路透社）

缺少凱倫的曼聯，開場早段反被富咸反客為主，伊禾比接連兩次埋門機會，可惜射門一腳欠準，洛迪高梅尼斯禁區內轉身起腳中柱彈出，兩軍半場打成0：0平手。

曼聯具威脅埋門欠奉，下半場初段隨即換人，換走小將科森及卡斯米路，改由麥湯米尼及艾歷臣入替，但曼聯形勢未見有好轉，依然被富咸壓住。倒戈的安達斯彭利拿為富咸開出角球，奇雲巴斯第一時間凌空抽射省中隊友，其後再衝前勁射破網，富咸65分鐘打開紀錄。

奇雲巴斯（左）勁射為富咸打開紀錄。（路透社）

曼聯攻勢多數由加拿祖組織，落後下形勢稍有好轉，博得多次角球，哈利馬古尼頭槌高出已算是有威脅，富咸反擊更加到肉，哈利威爾遜熨射僅僅斜出。富咸末段刻意收後防線，曼聯換入阿密特迪亞路希望破密集，但曼聯不斷只得在外圍互傳，機會不多。

馬古尼接應角球頭槌高出。（路透社）

上前助攻的馬古尼禁區內護住皮球，嘗試落底傳中，尾柱的般奴費南迪斯切入大位起腳，富咸門將尼奴撲出不遠，馬古尼門前補中，89分鐘追成1：1平手。

哈利馬古尼門前補射追成平手。（路透社）

曼聯補時階段圍攻富咸，連迪路夫接應艾歷臣傳中，近門頭槌惜被尼奴沒收，般奴的遠射亦被撲出，但富咸一次反擊足以致命，艾達馬查奧爾快放再傳給伊禾比，一射破網，補時7分鐘攻入絕殺球，曼聯以1：2不敵富咸，全失3分。