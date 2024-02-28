郊野公園遠足植樹日2024｜不需預先報名　漁護署即場提供樹苗工具

漁護署將聯同郊野公園之友會於三月和四月的其中三個星期日舉辦郊野公園遠足植樹日，歡迎市民參加。

市民可以在活動當日早上現場登場，漁護署會為市民提供樹苗及工具。活動不需要預先報名，樹苗先到先得。在3月10日及17日，植樹日分別會在八仙嶺郊野公園八仙嶺自然教育徑及大欖郊野公園黃泥墩灌溉水塘舉行，而在4月14日的那一次則於馬鞍山郊野公園鹿巢山植樹。



漁護署聯同郊野公園之友會於三月和四月的其中三個星期日舉辦郊野公園遠足植樹日，歡迎市民參加。（政府新聞公告）

市民可於活動當日上午9時至10時30分於現場登記處報名參加，不需預先報名。漁護署會為參加者提供樹苗和工具。因植樹場地所限，樹苗均以先到先得的方式派發。若樹苗派發完畢，歡迎參加者參與當天的遠足活動。

漁護署發言人表示：「活動旨在透過公眾參與活動推廣愛護大自然及保護林木的信息。漁護署人員和義工會向市民介紹有關樹苗的知識，並推廣『行山有道』遠足禮儀，促進參加者對自然護理的認識。」

發言人提醒市民，市民應按自己的體力和遠足經驗，選擇合適的植樹地點及遠足路徑。植樹後，參加者可沿建議路徑繼續前行或原路折返。漁護署建議市民結伴同行，並實踐「行山有道」遠足禮儀保護郊野，包括自備可重用水樽和毛巾，以及「自己垃圾自己帶走」。

植樹活動的樹苗均在漁護署轄下的元朗大棠苗圃培植。近年，漁護署透過在郊野公園種植本地品種，增加生物多樣性及生態價值。去年，漁護署人員及多個團體在郊野公園種植約23萬棵樹苗。

第一次植樹日

日期：2024年3月10日

地點：八仙嶺郊野公園八仙嶺自然教育徑

登記地點：八仙嶺郊野公園近新娘潭巴士站

步行距離：約4公里

步行時間：約2小時

綜合難度：★★☆☆☆

簡介：參加者於新娘潭起步，步行上山約25分鐘可到達植樹地點。植樹後，參加者可沿八仙嶺自然教育徑步行約2小時前往大美督，雖然沿途路段上落起伏頗大且難行，沿途可俯瞰烏蛟騰及船灣淡水湖一帶的優美景色。請注意部分路段上落起伏頗大。

第二次植樹日

日期：2024年3月17日

地點：大欖郊野公園黃泥墩灌溉水塘

登記地點：黃泥墩灌溉水塘

步行距離：約6公里

步行時間：約3小時

綜合難度：★★☆☆☆

簡介：參加者於元朗楊家村起步，步行上山約50分鐘可到達植樹地點，沿途可欣賞黃泥墩灌溉水塘美景。植樹後，可沿麥理浩徑第十段前行，並登往「千島湖清景台」俯瞰千島湖全貌。

第三次植樹日

日期：2024年4月14日

地點：馬鞍山郊野公園鹿巢山

登記地點：馬鞍山郊野公園燒烤場

步行距離：約10公里

步行時間：約5小時

綜合難度：★★★☆☆

簡介：參加者可由馬鞍山耀安邨或港鐵恆安站起步，沿馬鞍山路迴旋處旁的馬鞍山村路（良友路）步行上山，需時約90分鐘。到達馬鞍山燒烤場後，再沿路行經馬鞍山村後，步行上山約30分鐘可到達植樹場。在植樹場可飽覽吐露港、大埔海濱公園、科學園、三門仔、馬鞍山等一帶的景色。