大帽山行山｜親子遊扶輪公園荃錦自然教育徑　短程易走打卡停機坪

扶輪公園位於大帽山郊野公園內，旁邊是扶輪公園自然教育徑的起點，全長只有800米，需時1小時完成，於自然教育徑的觀景台可以飽覽南丫島、青洲及青衣的景色。荃錦自然教育徑是一道環迴的山徑，入口與出口都在荃錦坳。荃錦的英文「TWISK」，有人認為是源自荃灣和石崗的英文譯名首兩個字母。因為兩地的英文簡寫為「TW/SK」，久而久之被誤寫而成。

距離：3.6 公里；Google時間：1小時5分鐘



乘巴士51號或小巴80號在川龍村下車，然後沿大馬路往上走至扶輪自然教育徑入口。先挑戰一輪樓梯。看到分支便直走，之後再次遇分支，兩次都沿路直走。到達扶輪亭後，往停車場方向離開。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）

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由停車場步出至大帽山道，再上走荃錦公路到大欖郊野公園入口。走下去並留意右方荃錦自然教育徑的牌坊，在分支（教育徑指示牌）左轉往上行。到達停機坪就差不多中後段了。大路旁有樓梯繼續走荃錦教育徑。到最後仍然都是在林走，沿路便可以返回荃錦公路乘車離開。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）

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