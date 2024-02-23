行山鞋｜記者「香港三尖」實地考察逐對數　了解香港山友最愛品牌

為了解香港行山鞋的潮流，記者在今個行山季節到訪4座山峰，記錄山友所穿的行山鞋，並訪問他們選擇行山鞋的準則以及各行山鞋品牌的表現。經過4次實地考察，到過蚺蛇尖、針山、釣魚翁及青山，共記錄274對鞋。

HOKA是最受歡迎的山鞋品牌，有53人，佔近兩成。接着的是Salomon及Columbia，這兩個品牌各有超過20人選擇，而排名第四位的是迪卡儂旗下品牌QUECHUA。HOKA是最多人談論的品牌，有人愛穿，亦有不少人已轉會到Topo及Altra等較耐用的品牌。



「香港三尖」之外，記者還去了針山數鞋。（顏銘輝攝）

考察地點：

蚺蛇尖、釣魚翁及青山被稱為「香港三尖」，皆以山勢陡峭聞名，另外針山則是麥理浩徑上最筆直的山峰。行這幾座山的山友相信都有一定經驗，對選擇行山鞋亦有心得。蚺蛇尖及青山多浮沙碎石，難度頗高；針山的梯級上落急，考驗體能；釣魚翁雖然較簡單，但攻頂的山徑都有點崎嶇。

記者在12月17日到釣魚翁數鞋。（顏銘輝攝）

詳細了解每個地點的行山鞋統計：

第一站：蚺蛇尖數鞋｜Columbia稱王 山友妙語：不是鞋廢是人廢

第二站：針山數鞋｜奇兵Altra湧現威脅三甲 HOKA榮登話題之王

第三站：釣魚翁數鞋｜Nike打破三強鼎立 巧遇行山團「轉晒HOKA」

第四站：青山數鞋｜浮沙碎石最多人信HOKA New Balance異軍崛起

透過這次數鞋，希望了解香港山友對行山鞋的喜好及評價。（顏銘輝攝）

考察日子：

日子分別是去年12月2日、9日、17日以及今年2月3日，皆是今個行山季節沒有下雨的周末或周日，相信這些日子會較多人行山，可以數到較多鞋。

考察結果：

去年長期大減價的HOKA是最受歡迎的山鞋品牌，在274對記錄中，有53對是HOKA，佔比接近兩成，印象中大部分是Speedgoat，少部分是高筒行山鞋。在4站數鞋中，HOKA在針山、釣魚翁及青山都是最多人選擇的鞋，而在蚺蛇尖則排次席。

大部分受訪的HOKA山友表示，他們都在去年大減價中趁低吸納HOKA山鞋，有的人更一年買了兩三對，看來HOKA劈價確實擴大了這個品牌的市場佔有率。

HOKA是香港山上最大熱的山鞋品牌。（顏銘輝攝）

在總排名列第二的是29對的Salomon，而第三是25對的Columbia。在蚺蛇尖及針山，HOKA、Salomon及Columbia都是排名三甲，其中在蚺蛇尖，穿Columbia的人更比HOKA多。在釣魚翁，Salomon及Columbia就分別排第三及四位。

Salomon也得到不少山友的歡心。（顏銘輝攝）

Columbia是在香港山上常見的山鞋品牌之一。（顏銘輝攝）

迪卡儂旗下品牌QUECHUA有18對，排名第四位。接着是15對的Nike，adidas及New Balance同樣有12對，11對的Altra及10對的ASICS緊隨其後；其餘品牌的數量都在10對以下。

多謝各位願意分享行山鞋心得的山友。（顏銘輝攝）

與行山人士互動觀察：

HOKA的鞋不但出現最多，在行山人士口中也講得最多。穿著HOKA鞋的人固然會提，想不到很多穿其他品牌的山友，也很自然也提起HOKA，將HOKA視之比較對象，不少人表示以前穿過HOKA。

除了「齋數」品牌，記者還會跟山友交流行山鞋的心得。（顏銘輝攝）

讚HOKA的優點大多是厚底舒服及抓地力好，而壞處就是鞋底易蝕，並不耐用，亦有人不喜歡HOKA厚底的特點，覺得落腳很浮。那些以前著過HOKA的人如今轉穿Topo、Altra、Merrell及La Sportiva等品牌。此外，不只一名山友讚過Topo的鞋耐用，鞋底耐磨。

有山友稱讚Topo的鞋底耐用。（顏銘輝攝）

Salomon亦獲得不少好評，多個山友讚其鞋底好，抓地不俗；而Columbia就有讚有彈，有人認為Columbia鞋底太硬。QUECHUA也不是人人著得慣，有人覺得性價比高，但有人覺得太硬，穿得耐會腳板痛。

Altra似乎在跑山市場頗受歡迎。青山、釣魚翁、蚺蛇尖並非常規山賽路線，較少跑手操山，穿Altra的山友很少。不過，在位於麥徑的針山，則有很多人穿Altra，數量僅次HOKA、Salomon及Columbia。