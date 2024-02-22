行山鞋．青山數鞋｜浮沙碎石最多人信HOKA　New Balance異軍崛起

去屯門青山行山，大家會穿什麼行山鞋？在數鞋計劃第四站，記者在良田坳守候從青山下來的山友，了解他們所穿的行山鞋品牌，以及行山鞋在浮沙碎石斜路上的表現。

如針山及釣魚翁，HOKA在青山也是最多人穿的行山鞋品牌，緊隨其後的是New Balance。有初次行青山的山友盛讚HOKA舒服，抓地力強，落山時「救到我一兩次」，值得信賴，但常跑青山的山友則嫌HOKA鞋底快蝕，轉會到Topo及Altra。有穿New Balance的女山友表示，選擇這款的鞋原因純粹是外表漂亮。



在2月初的周末，記者上到良田坳數鞋，看看從青山下來的山友穿什麼品牌的行山鞋。（顏銘輝攝）

青山是數鞋計劃的第四站。青山高583米，位於屯門，不屬於郊野公園。通常行山人士會由青山寺行石級登頂，之後沿北脊的浮石碎石往良田坳落山。如果走「考牌路線」杯靈雙渡，從青山落良田坳後，要再上圓頭山。青山一帶多為劣地，水土流失嚴重，考驗行山人士的技術及行山鞋的抓地力。

青山一帶多浮沙碎石。（顏銘輝攝）

行山人士會經這些浮沙碎石斜路從青山下來。（顏銘輝攝）

記者在2月初的周末沿良景邨後的車路上良田坳，接走山徑，在連接青山的路上等待落山的山友。在中午12時15分至下午3時15分，記者遇上33名行山人士從青山下來，有的會在良田坳落山，亦有的才走了半程，會繼續前往圓頭山。這日頗多內地人來行山，印象中約一半受訪山友都是說普通話的。

在青山，HOKA仍然是最多山友信任的行山鞋品牌，有6人穿HOKA山鞋。不願出鏡的Calvin及Venus結伴行山，第一次行青山，兩人都是穿HOKA的，均大讚鞋子的表現。Calvin說：「佢都幾防跣，落山嗰時有啲碎石位佢都抓得實。」Venus就表示：「我落嘅時候好多時都好跣，佢都即刻救到我一兩次，值得信賴。」

Calvin及Venus不願出鏡，兩人皆穿HOKA，大讚抓地力強。（顏銘輝攝）

Calvin以前穿普通運動鞋行山，見山上很多人穿HOKA，兩年前買來一試，感覺不錯，「佢個墊都好厚，行得耐都舒服」。Venus以前在迪卡儂買過行山鞋，之後轉會HOKA，她說：「之前著過迪卡儂，保護唔係好夠高，同埋有啲跣，所以買呢對，著咗幾次。」

Calvin及Venus很滿意HOKA的抓地力。（顏銘輝攝）

被問到兩個品牌的比較，Venus說：「（HOKA）一定好啲，佢抓地力好啲，同埋個墊舒服啲，好似啱啱行完成座青山落到嚟對腳都唔算好攰，之前著迪卡儂行啲簡單嘅山都覺得好攰。」

HOKA SPEEDGOAT系列真的很受歡迎。（顏銘輝攝）

然而，在今次數鞋期間，有兩位山友表示不太喜歡HOKA，兩人皆習慣跑青山。現在穿Altra的Elsa之前穿過Salomon、Scott及HOKA，她覺得Scott的鞋底最耐用，「HOKA個底最厚最舒服，但好唔襟」。

在今次青山數鞋，發現最多人穿HOKA。（顏銘輝攝）

另一位已轉會Topo的盧先生亦有同感，他說：「HOKA用3個月就銷一對，好唔襟用。」在秋冬天氣涼的季節，盧先生每逢周末都會行杯靈雙渡，「會跑住去，所以蝕得快，呢對Topo已經著咗半年，鞋底狀況還可以，幾襟著」。

穿Topo的盧先生向記者展示鞋底，表示這對鞋耐用。（顏銘輝攝）

在之前3次數鞋，New Balance的排名不高，但今次在青山就以4對列次席。記者遇到一行7人行杯靈雙渡，其中4人都是穿New Balance。楊小姐表示這對New Balance是她首對山鞋，著過它行了3次山，加上今次落青山，她認為鞋子抓地好，十分穩陣。被問到選擇New Balance的原因時，她說：「因為個款靚。」

一行七人走杯靈雙渡，當中4人穿New Balance。楊小姐（左二）及文先生（中）接受訪問。（顏銘輝攝）

楊小姐表示這對New Balance很漂亮，所以就買了它。（顏銘輝攝）

同行的文先生穿ASICS，他很滿意這對鞋的表現，抓地好又耐用。他說：「著過Columbia，佢個鞋底易蝕，著咗3次已經側埋一邊，啲膠唔襟磨。」之後他就轉會ASICS，「睇個款幾好睇，即管試下，比想像中襟，由上年行到今年。著嚟行浮沙碎石多，好少行石屎路。著佢行過鹿巢石林、虎吼石河、西狗牙，表現都係可以」。

莫先生因價錢轉會Kailas，但他仍覺得Salomon的鞋底較好。（顏銘輝攝）

莫先生向記者展示他腳下的Kailas。（顏銘輝攝）

今次數到一些內地較熱門的品牌，例如Kailas凱樂石有3對，而Toread探路者亦有1對。莫先生穿了Kailas兩個月，行過八仙嶺及黃牛山，認為鞋子表現不錯。他表示以前穿過Salomon，「因為Kailas平啲，所以轉鞋」，但他認為Salomon的鞋底質素較高，另外他嫌Kailas鞋頭太硬。

第一次見Toread探路者這個品牌的行山鞋。（顏銘輝攝）