西貢行山丨萬宜坳上大枕蓋賞吊鐘花 下山經鹿湖郊遊徑出鰂魚湖
撰文：CATT’S BLOG
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歲晚收爐，兔年最後一次行山活動上大枕蓋賞吊鐘，西貢碼頭94號巴士站集合。
（出發日期：2024年2月7日）
早上到西貢碼頭全記吃過早餐，搭9點20分開出94班車到上窰站下車，到站後向前行小段便到麥徑起步點，點齊人數拍過大合照起步步上萬宜坳，左邊護土牆石級上行，經山徑上408米大枕蓋賞吊鐘。
聽山友講今年的吊鐘花開得較遲，山頂的花還未開齊，反而半山腰的一棵吊鐘王開得很燦爛，隊友都開心拍照，照後上行到408米大枕蓋頂，頂上較大風，拍張合照隨即下山順探吊鐘花，天氣不太好，山上好大霧什麼景也看不到，只可在附近觀看吊鐘花，有部分吊鐘還未開，但有部分已落下，看過吊鐘返回郊遊徑大休。
▼按圖看清路線及沿途風景，萬宜坳上408米大枕蓋賞吊鐘👇👇👇
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休後原定上牌額山落北潭凹的，因天氣不太好決定改走鹿湖郊遊徑出鰂魚湖，輕鬆7公里路，4小時走完。
▼按圖看清路線及沿途風景，下山經鹿湖郊遊徑出鰂魚湖👇👇👇
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