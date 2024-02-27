Scott行山鞋測試｜Kinabalu3力戰青山浮沙碎石　乾石面抓地可信賴

這是記者首次測試Scott的山鞋，型號為Kinabalu 3，但記者對Scott這個品牌並不陌生，幾年前是「無敵腳」Scott Kinabalu Enduro的忠實粉絲，買過兩對穿了兩三年。與已停產的Kinabalu Enduro相比，最新款的Kinabalu 3較輕身，中底亦比較舒服。



今次的測試對象是Scott Kinabalu 3。（顏銘輝攝）

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Scott Kinabalu 3簡介：

Kinabalu 3採用全新設計的Versatile Traction的大底，坑紋比上一代更深，能夠抓緊不同層次的岩石、樹根和越野山徑，加強與凹凸地面的接觸。

這對鞋的鞋底呈弧形，讓雙腳由落地到起跑過程重心轉換得更順暢，提高跑步效率。中底方面，它採用雙密度Kinetic Foam以緩震。另外，Ortholite ECO X-40鞋墊可令雙腳更舒適，提供回彈力。Kinabalu 3的跟尖差為7毫米，比上一代少1毫米。

廠商提供的數據稱，Kinabalu 3的重量約300克，而實物磅出來重316克，比上一代的Kinabalu 2略重，但都比約380克的Kinabalu Enduro輕。

上一代的Kinabalu 2重約296克。（顏銘輝攝）

可能底厚了少許，最新的Kinabalu 3重約316克。（顏銘輝攝）

如今厚底鞋當道，Scott近年順應潮流，山鞋愈出愈厚底。2016年的Kinabalu Enduro鞋跟高度28毫米、前掌高度17毫米。之後的Kinabalu 2鞋跟高度為29毫米、前掌高度21毫米。至於最新的Kinabalu 3再加厚一點，鞋跟高度加至29.5毫米、前掌高度22.5毫米。

第一次上腳感受：

試穿這對Kinabalu 3前，記者較多穿New Balance Fresh Foam X Hierro v7及Hoka Speedgoat 5，原本有心理準備Kinabalu 3會薄底得多，但穿上去又不覺得，中底比預期厚及舒適，但不是Hoka那種軟綿綿。

第一次穿Kinabalu 3上腳，感覺是中掌兩側較窄，有點緊，但這個問題很快消失。早上穿Kinabalu 3上班，到中午已沒有不適感覺，貼服雙腳，所需的磨合時間不多。連續穿它上班幾天，也幾舒服。之前試過部分越野跑鞋的跑感很強，一穿上腳就有向前傾的感覺，但這對Kinabalu 3就沒有這種感覺，平平穩穩，對腳趾公的壓力負擔也不重。

這次測試對象是Scott Kinabalu 3。（顏銘輝攝）

如上一代，Kinabalu 3鞋面的網面沒有落到鞋頭盡處，趾尖位置有稍硬的膠面，可以保護腳趾。在鞋內，腳跟後及左右有加厚軟墊，感覺舒服之餘相信可以加強保護。這對鞋用上扁身鞋帶，不容易鬆。

然而，跟大部分山鞋的問題相似，行市區路比行山路更易跣。尤其開鞋那幾天潮濕，間中有微雨，行過一些平滑的行人路、商場石地面間中有打滑的感覺。最要小心是茶餐廳的瓷磚地面，若果店員剛拖了地更要留神。始終山鞋是為山路而設計，鞋底多狗牙，用來抓實凹凸不平的泥地及沙礫地，但多狗牙就會減少鞋底與平滑地面的接觸面。

青山一帶多劣地，浮沙碎石多，正好測試抓地力。（顏銘輝攝）

測試地點：

為了測試Kinabalu 3，記者行了兩次山，先往青山，再到城門水塘。青山往良田坳一段落斜多浮沙碎石，考驗行山鞋的抓地力。城門水塘的林道馬路易跑，途經多條水澗，可順道測試濕泥濕石表現。

在城門水塘可以測試在濕泥濕石的表現。（顏銘輝攝）

測試感受：

先說青山，上落梯級及馬路沒有問題，重點是浮沙碎石落斜。記者選了一道斜坡，那裏有3條路，全是浮沙碎石，看來中路最易，左路次之，右路最爛亦最難。穿Kinabalu 3來回幾次，落中路及左路均沒有打滑，安穩落到去，落右路亦只有一次打滑之感，但沒有令人失平衡。在乾地方面，Kinabalu 3令人滿意。

這個山坡有左、中、右3條路，全都是浮石碎石。Kinabalu 3在落右路時打滑了一次，其餘兩路都沒有打滑。（顏銘輝攝）

Kinabalu 3在乾地表現理想。（顏銘輝攝）

在城門水塘，走了8公里馬路，腳板沒有任何不適。在上落林道及大城石澗的小徑，這對鞋行濕泥及一些石級也沒有大問題，足以應付一般香港山徑。

踩在水平的濕石面，沒有問題。（顏銘輝攝）

不過，記者想測試這對鞋在石面的抓地極限，挑選了一道斜度約40度的乾石面上，雙腳站在上面，站得很穩，沒有下滑跡象，鞋底抓得很實。

在乾的石面，Kinabalu 3值得信賴。（顏銘輝攝）

踩在這塊斜度約40度的乾石面上，Kinabalu 3完全抓得穩。（顏銘輝攝）

跟着，記者弄濕右腳鞋底，馬上回到這塊石，右腳一踏上去，鞋底抓不住石面。之後，記者用左腳踏上乾的石面，單腳站也很穩陣。一分鐘後，右腳鞋底乾了一點，找另一塊沒有濕水的斜石面一試，鞋底已抓得穩石面。

同一塊石，鞋底濕水後就抓不住。（顏銘輝攝）

試多另一塊濕石斜面，也是抓不穩。（顏銘輝攝）

從這次測試見到，這對Kinabalu 3在濕石的抓地力會減弱，穿著時要留意。例如行走時，踏上那些斜上或斜落超過30度的濕石面要留神；若果濕了鞋底，待鞋底乾後才踏足斜度較高的石面。對於水平或微斜的濕石面，這對鞋問題不大，最好全掌落底，盡量增加鞋與石之間的接觸面。

Kinabalu 3並不防水，故此只測試其快乾能力。（顏銘輝攝）

Kinabalu 3並沒有防水，故不測防水，只測透氣。記者將整隻左腳浸水，濕透後繼續行走，半行半緩跑，初頭聽到明顯的「吱吱聲」，每步好像踏在濕水海綿的感覺。25分鐘後，沒有腳踏濕水海綿之感；50分鐘後，覺得鞋襪的潮濕程度與沒有浸水的右腳分別不大。測試當日的濕度在80%以上。

走在手作步道的木級上。（顏銘輝攝）

總結：

總結而言，Kinabalu 3是一對可應付香港正常行山、跑山需求的山鞋，走四大遠足徑、郊遊徑完全沒問題。在低技術的馬路及樓級等硬地舒服，可行可跑；在天然路段的抓地也不錯，在青山乾燥的浮沙碎石路亦穩健。