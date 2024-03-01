F1｜紅牛領隊被母公司獨立調查逃過一劫　再遭匿名郵件「爆大鑊」

今年F1（一級方程式）開季前「花生」不斷，先有咸美頓的震撼轉會，後有紅牛領隊漢拿（Christian Horner）被爆行為不檢，向女性員工「傳了一些照片」，紅牛方面隨即作出獨立調查，在揭幕戰巴林站練習前夕公布，指漢拿沒有作出任何不當行為。

以為事件就此告一段落之際，包括F1母公司﹑各大車隊領隊及記者們均收到匿名人士的電郵，聲稱有「漢拿事件」的證據。漢拿再遭「爆大鑊」，這名紅牛領隊拒絕回應匿名郵件，並再度否認所有指控。



紅牛車隊領隊漢拿早前捲入不雅照醜聞，外媒指漢拿向女性員工「傳了一些照片」，此事驚動紅牛母公司，遭紅牛內部的「獨立調查」。漢拿回應傳媒查詢時，當然否認有關指控，並指妻子﹑前「辣妹」成員Geri Halliwell非常支持他。

在新季揭幕戰巴林站前夕，紅牛母公司公布「獨立調查」結果，經過「公平﹑公正﹑嚴謹」的調查後，指漢拿沒有牽涉任何不當行為。巴林站前公布調查結果，算是紅牛車隊上下的一粒定心丸，大家都可以專注在揭幕戰。

F1｜紅牛領隊遭母公司調查陷危機 被指「向女員工傳照片」

漢拿。（Getty Images）

以為事件就此告終，調查結果公布一天後，F1母公司Liberty Media﹑F1﹑國際汽聯（FIA）﹑各大車隊領隊及不同傳媒收到一封匿名郵件，標題為「漢拿事件證據」（Christian Horner investigation evidence），郵件內有一條連結，據悉是相片及對話截圖，但包括《美聯社》﹑《The Athletic》等媒體都沒有授權看到連結內的內容。

漢拿突然再遭「爆大鑊」，人在巴林的他拒絕回應匿名郵件，並重申否認所有指控，強調仍然全力專注在新賽季中。

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漢拿。（Getty Images）