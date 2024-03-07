英冠｜西布朗後衛「出手」巧妙救險球　對手球證皆蒙在鼓裏

大家如果小時候曾在屋邨踢過波，相信都曾經打過「自由龍」。

周三（6日）深夜昆士柏流浪主場對西布朗的英冠賽事，竟然出現類似情況。QPR球員以頭槌攻門，西布朗後衛施歷傑比（Cédric Kipré）情急之下使出「上帝之手」，球證卻沒有表示，兩軍最終打成2：2平手。昆士柏流浪教練賽後無奈地說：「看到對方有兩名門將」。



西布朗後衛施歷傑比，因使出「上帝之手」成為今場主角。（資料圖片／Getty Images）

賽前與降班區球隊同分的QPR為護級而戰，今場憑森菲爾德（Sam Field）先開紀錄，不過西布朗其後連入兩球反超。下半場昆士柏流浪曾因對方手球獲得一次十二碼，但被西布朗門將阿歷斯彭馬（Alex Palmer）救出。

比賽最具戲劇性一幕出現在僅1分鐘後，QPR左路傳中，森菲爾德高高躍起以頭槌攻門，眼見皮球已越過門將指尖，卻在門前被對方後衛施歷傑比趕到用手擋出，而重播明顯看到這名西布朗守衛手球。場上的QPR球員似乎看不到施歷傑比的「上帝之手」，只是抱頭慨嘆，而球證同樣未有發現。

所幸森菲爾德在81分鐘再度建功，梅開二度助昆士柏流浪追和2：2，主場保住1分，昆士柏流浪僅比降班區多1分，現時排第19位。

眼見球隊「痛失2分」，QPR教練馬迪施富恩迪斯（Marti Cifuentes）賽後自然不滿意：「我看到他們有兩個門將，所以……」說到這裏他欲言又止，只是輕輕「Yeah」了一聲然後露出苦笑。

他表示球隊有足夠機會贏得比賽，「有時候比賽中很多決定不利於己隊，但我們無法控制。今場我們應獲兩次十二碼，若今天需要面對兩名門將，我們應（事先）確認。我不會抱怨球證表現，因為這份工作不易做。不過希望我們也能有一次誤判而獲利，來平衡這件事。」

馬迪施富恩迪斯賽後受訪時苦笑，稱對方有兩名門將。（X影片截圖）

英國《天空體育》將施歷傑比今次救波稱為「上帝之手」，網民很快便找出他以前效力卡迪夫城時，也曾在對方傳中時用手將皮球拍走，動作同樣乾脆俐落，從直播角度乍看之下難以看出端倪，似乎已是慣犯。

《天空體育》更抵死地改圖，模擬平時英超以VAR審查犯規畫面：「如果我們在英冠有VAR……」不過留言卻大部分都認為這樣會摧毀英冠，寧願「讓誤判繼續發生」。