英超︱曼聯評估潛在主帥人選　今夏或以修夫基等人取代坦赫格

拉傑夫（Jim Ratcliffe）今年2月入主曼聯足球部以來，主帥坦赫格前途依然未明。ESPN消息指，曼聯正考慮坦赫格一旦在今年夏天離任的潛在主帥人選，當中包括白禮頓領隊迪沙比（Roberto De Zerbi）、賓福特教頭法蘭克（Thomas Frank），甚至是英格蘭主帥修夫基（Gareth Southgate）。



曼聯被指已為坦赫格今夏離隊作準備。（Getty Images）

ESPN指，拉傑夫旗下的英力士集團（Ineos）對迪沙比、法蘭克和修夫基三位教頭有興趣，惟同時宣稱，其他領隊亦正被考慮。

拉傑夫入主曼聯足球部後，紅魔管理層正值大換血，從曼城體系來投的行政總裁巴拉達（Omar Berrada）尚待正式上任，體育總監一職持續與紐卡素洽談讓丹安斯禾夫 （Dan Ashworth）過檔，英力士體育總監巴利斯福特（Dave Brailsford）持續檢視曼聯球會架構。

目前利物浦、拜仁慕尼黑和巴塞隆拿均正在物識新帥，為免坦赫格一旦在今夏離隊時毫無準備，曼聯內部正預備一個應變方案。拉傑夫未有正面回應坦赫格前途問題，上月僅稱「取得來季歐聯資格，對曼聯符合財政公平條款（FFP）及盈利和持續發展監管規則相當重要」。他發表上述言論後，曼聯接連敗予富咸和曼城，聯賽榜仍舊排第六位，分數迎卻距離第四位的阿士東維拉11分之多。

白禮頓領隊迪沙比早受各大豪門注視，盛傳利物浦和車路士均對他有興趣，如今曼聯亦加入戰團，至於法蘭克則成功在賓福特建立一支高能量球隊，賓福特以數據主導的球員收購策略，亦得到曼聯部分管理層支持。

ESPN同時引述消息人士指，修夫基亦可能是曼聯新帥人選，他帶領英格蘭出戰2024歐洲國家盃後的前途未明。他自從2009年被米杜士堡辭退後，已多年未在球會執教，不過他與丹安斯禾夫在英格蘭足總共事多年，後者若出任曼聯足球總監，說不定會出動這張「人情牌」。

當然，坦赫格如能帶領曼聯後上取得歐聯資格，便可保住帥位，畢竟他跟曼聯合約尚餘一年，賠錢讓他走的代價不菲。可是目前曼聯被太多未知數包圍，預先為坦赫格離隊作好準備也非壞事。