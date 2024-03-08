鳥山明逝世｜體壇七個《龍珠》致敬作　搏擊選手受孫悟空啟發

日本經典動漫《龍珠》、《IQ博士》作者鳥山明逝世，終年68歲。鳥山明的作品影響力極大，《龍珠》主角「孫悟空」的蹤影也會出現在各個角落，本文回顧體壇七個「龍珠時刻」，尼馬、保羅普巴等球星的造型或紋身都曾向這個角色致敬，「悟空」的力量，甚至啟發了運動員為目標努力。



保羅普巴：髮型致敬「悟空」

保羅普巴曾是炙手可熱的天才中場，當時也以出位的造型吸引目光，他曾數次分享以「孫悟空」為概念的髮型，包括在2018年效力曼聯時，曾將頭髮染成一半金色、一半藍色，當時他發文寫道：「新的藍色髮型，致敬藍色超級撒亞人。」不過，由於當時正好遇上「曼市打吡」，普巴的藍色髮型正好呼應了以藍色為主色的曼城，他也因而曾球曼聯球迷批評。

緊接他又換掉髮型，將頭髮頂部染成灰銀色，並寫道：「原始撒亞人悟空！」

尼馬：背上的悟空紋身

2020年，尼馬的紋身師分享了在這位巴西球星背上，紋上孫悟空圖案的照片，立刻引來大量關注，惟尼馬沒有公開談及過為何將悟空放到背上，他身上也紋上了蝙蝠俠和蜘蛛俠的圖案。

馬高斯祖利亞：球壇「無限」

來自巴甲富明尼斯、近年在日職落班的馬高斯祖利亞，之前效力橫濱水手、現在則在廣島三箭，他在慶祝入球時經常擺出《龍珠》角色出招的動作，包括「龜波氣功」，他在社交媒體分享有關照片時，則會以未完成版招式的名字「かめかめは（かめかめ波）」相稱。由於祖利亞曾長時間以光頭造型示人，他也被喚作《龍珠》裏的角色「無限」。

阮陳唯一自小受《龍珠》啟發，最終成為職業搏擊運動員。（Instagram）

阮陳唯一：受「悟空」啟發的搏擊運動員

越南搏擊運動員、曾出戰ONE Championship的阮陳唯一，便是獲《龍珠》啟發而成為搏擊選手，他2020年出戰ONE Championship時，就曾分享道，《龍珠》由他兒時已有特別地位。

「那時候能獲得漫畫單行本，便像擁有了寶物，我到現在還有67本。我還記得小時候看漫畫、也會跟朋友分享，甚至為漫畫裏的角色爭辯，也會每天去書店看看有沒有新書。」

他也透露「孫悟空」對他影響不小，「我將他視為偶像，他雖然擁有力量，但也必須努力才能打倒對手。他有迅雷般的踢腿和出拳，但擁有善良的內心，也赴起保護地球的責任。對我來說，他是個真正的武術家。

巴卡利沙高：造型獨特的波砵

前英超中場巴卡利沙高，曾效力狼隊、水晶宮等，他曾分享特製的「龍珠」版波砵，也曾分享一幅參考悟空造型的肖像掛畫，表達自己克服傷患的強大。

PSG球迷製作的孫悟空掛幅氣勢磅礡。（Youtube截圖）

PSG球迷：巨型孫悟空打氣掛幅

2018年2月，巴黎聖日耳門在法甲主場迎戰馬賽，主場球迷製作了巨型的孫悟空掛幅，在球員入場時徐徐升起，氣勢磅礡，而選用孫悟空圖案，是因為該季PSG正爭奪球會史上第10個法甲冠軍，意味正收集第七顆龍珠。最終PSG在該仗以3：0擊敗對手，季尾也順利封王。

普多斯基：落班日職時Cosplay致敬

德國前國腳普多斯基早年曾效力日職的神戶勝利船，他在日時，曾分享自己打扮成孫悟空、擺出「龜波氣功」姿勢的照片，獲得不少關注。