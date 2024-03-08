學界D1田徑｜男拔王諾弘為校隊「補位」參戰800米　終領放式奪金

港九學界D1田徑煞科日周五（8日）續於灣仔運動場上演，上午賽事有3位運動員改寫學界紀錄。

拔萃男書院的王諾弘便是其中一人，這名中四生在男子B Grade 800米以超過6秒優勢奪金，他上兩屆分別在B、C Grade 1500米打破學界紀錄，今次是連續第三年達到這項成就。



港九D1學界田徑比賽來到最後一日，上午先有港大同學會書院的葉泯妡，在B Grade女子200米跑出24.88秒，以0.08秒之差刷新學界紀錄；女拔的鄔凱堯繼首日於B Grade女子100米欄初賽跑出平學界紀錄的時間後，今日決賽再跑出14.32秒，將紀錄推前0.1秒。

女拔鄔凱堯刷新B Grade女子100米欄學界紀錄。（夏家朗攝）

王諾弘為校隊補位 轉跑800米照破紀錄

男子B Grade 800米的冠軍落在男拔的王諾弘手中，他本身的個人最佳時間（PB）約1分59秒，已比原有的學界紀錄2分00.69秒快；今日出戰決賽時，首個400米跑出57秒，第二圈亦沒有降速下由頭帶到尾，拋離亞軍、余振強紀念中學的陳奕帆逾6秒，以1分57.52秒衝線，刷新「PB」及學界紀錄。

王諾弘衝線一刻。（夏家朗攝）

「目標是打破U18香港紀錄」

縱然連續3年創出學界紀錄，王諾弘賽後未見特別激動，原來他本來對800米賽事沒太大期望，全因他的主項是較長距離的1500米及3000米，他過去兩年已先後刷新B、C Grade的1500米紀錄，今年為了幫校隊「補位」才轉跑參賽人數不足的800米，也特別為此項目訓練。

男拔生王諾弘在B Grade 800米一枝獨秀，拋離次名逾6秒奪金，同時創出新學界紀錄。（夏家朗攝）

他坦言目前的最大目標，仍放在兩個主項：「未來的目標是打破1500米及3000米的U18香港紀錄，3000米我只差0.5秒，希望未來可以破紀錄。」不過今次出戰800米，也不是沒有壓力，「早前兩年打破（學界）紀錄，好多人在這次賽前叫我破紀錄，不多不少都添加我的壓力。雖然我盡量不想太多，當我起跑前依然害怕，擔心自己破不了（紀錄），又或者最後階段『拉車』，幸好今次都捱得到。」

港九D1學界田徑第三日上午比賽圖輯：（按圖放大）

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港九D1學界田徑第三日上午比賽破紀錄名單：



女子B Grade 200米 葉泯妡（港大同學會書院） 24.88秒（舊紀錄24.96秒）

男子B Grade 800米 王諾弘（拔萃男書院） 1分57.52秒（舊紀錄2分00.69秒）

女子B Grade 100米跨欄 鄔凱堯（拔萃女書院） 14.32秒（舊紀錄14.42秒）

