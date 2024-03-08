英超｜利物浦對曼城前隔空對戰　阿諾特一篇訪問惹夏蘭特嘲諷

利物浦周日（10日）晚便會在主場迎戰曼城，合演左右英超爭標形勢的榜首大戰。兩隊近年成為彼此的主要對手，今仗焦點之一是高普今季尾離開利物浦前，最後一次跟哥迪奧拿交手。

賽前也出現口舌之爭，紅軍後衛阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold）受訪時指出「利物浦的錦標比曼城更有意義」，惹來曼城前鋒艾寧夏蘭特（Erling Haaland）反駁。



阿歷山大阿諾特早前接受足球雜誌《FourFourTwo》訪問時，談及利物浦和曼城兩隊近年的競爭關係。

談到曼城自哥迪奧在2016年執教以來已贏得14個錦標，而高普自2015年執教利物浦以來，贏得過7個冠軍，阿諾特認為，由於曼城的財力相對更強，令利物浦的錦標顯得更有價值。

今場榜首大戰，或會成為高普（左）和哥迪奧拿（右）近年最後一次在英超交手。（Getty Images）

「回望這個年代，儘管曼城比我們贏到更多錦標、而且也許更成功，但因為兩間球會的財政狀況不一樣，我們的獎盃對我們和我們的球迷來說，是更有意義的。」

阿諾特指，兩間球會以不同方法和態度去建立球隊，「對我們來說是很困難的，我們面對的是一部機器，這部機器是為了贏而建造的——要形容曼城，最簡單的方法就是這樣。」

阿歷山大阿諾特（左）認為，在不同的經濟條件下，利物浦贏得的錦標更有意義。（Getty Images）

曼城前鋒艾寧夏蘭特周四接受英國天空體育訪問時說：「他（阿諾特）想那樣說的話，OK，我在這裏（曼城）一年就已經贏了三冠，感覺真的不錯。我覺得他應該不知道這是什麼感覺吧。」

夏蘭特續道：「他們想說什麼就說什麼吧，或是他想說什麼就說什麼吧，我不知道他為什麼要這樣做，但我不會在意。」