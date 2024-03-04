羽毛球．德國賽｜鄧俊文謝影雪混雙奪冠　傷癒復出即獲2024年首冠

世界羽聯巡迴賽德國公開賽，香港混雙組合鄧俊文／謝影雪在決賽與韓國的二號種子組合金元昊／鄭娜銀碰頭，爭奪金牌。



作為賽事三號種子的「鄧謝配」對上二號種子金元昊／鄭娜銀，第一局發揮出色，早段謝影雪一次精彩的勾對角，使金元昊視線被鄭娜銀遮住，他最終「飛到盡」也未能救球，打得相當進取的港隊領取11：8，暫停過後港隊繼續主攻，慢慢拉開分差，領先到18：13時，謝影雪表演反手一擋、再正手進攻，球的路線剛好通了對手金元昊「坑渠」，鄧謝配以21：13先取一局。

次局早段雙方打得較接近，保持着1、2分差距，但鄧俊文／謝影雪仍以11：10率先進入技術暫停。韓國組合繼續以金元昊力量強攻，港隊稍稍拉開分差到15：12，兩位港將即使偶然失分仍展露笑容擊掌，似乎十分享受這場決賽。打到18：15，兩隊打出了一次足有55板的來回，最終鄧俊文打出界作結，令鄧、謝兩人都不禁跪地喘息，場內則不停傳來廣東話「加油」的打氣聲。

韓國組合把握機會連追3分，追成18平手，「鄧謝配」以21：19再取一局，直落兩局獲奪得冠軍。這個冠軍既是鄧俊文和謝影雪2024年首冠，也是自去年10月的德國HYLO賽後再一次奪冠，同時也令爭取奧運資格的形勢更理想 ，兩人下周將出戰法國公開賽，3月12日開始則參加全英賽。