羽毛球．泰國大師賽｜34歲周天成奪冠　首度公開患癌切除部份大腸

泰國羽毛球大師賽男單決賽，中華台北的周天成與駱建佑力戰逾1小時，結果以局數2：1擊敗對手，贏得今年首個冠軍，同時成為世界羽聯史上第四年長的球手奪冠，34歲的周天成賽後更自爆去年曾經患癌。



周天成在泰國大師賽的晉級之路，連贏3名中華台北的隊友，力克荷蘭球手卡爾尤（Mark Caljouw）後，與新加坡的駱建佑爭冠，結果這名台灣球手以21：16﹑6：21及21：16，力戰3局擊敗對手，贏得2024年首個冠軍。周天成以34歲27天之齡封王，成為繼林丹﹑李宗偉及韓國名將李炫一後，史上第四年長的球手在世界羽聯贏冠軍。

周天成直言駱建佑是個難纏的對手，幸好他保持信心和體力戰至最後，他坦言這個冠軍為奧運資格注下強心針。

周天成力克駱建佑，取得今季首個冠軍。（資料圖片／Getty Images）

周天成這個冠軍得來不易，他在賽後直言：「撐過來了！」原來他在去年驗出患上大腸癌。周天成去年接受身體檢查後，發現患上初期的大腸癌，並隨即接受切除手術，而他切除的部分比平常深，不留下任何擴散的機會。

周天成作為運動員，飲食清淡，作息規律，他對自己患癌都感驚訝。縱然如此，患病未有影響他的羽毛球事業，術後隔天，他就隨即出國繼續參加比賽，訓練一切如常，只是戰績有點下滑。

周天成賽後首度自爆曾經患癌。（資料圖片／Getty Images）

周天成對自己患癌一事絕口不提，直至泰國大師賽封王後，才首度向傳媒披露曾經患癌，「我知道現在自己所擁有的都不是必然的，一切都是努力不懈才能達成。我希望用這個故事激勵自己也感動別人，不管遇到什麼挫折和意外，都要堅持下去。」