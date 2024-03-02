羽毛球．德國賽｜鄧謝反勝大馬組合晉級　去年11月後再入四強

羽毛球德國公開賽，鄧俊文/謝影雪在混雙八強反勝馬來西亞組合陳健銘/賴沛君晉級，自去年11月中國大師賽以來，再有賽事殺入四強。



「鄧謝配」上次與陳健銘/賴沛君交手已是2019年的印尼公開賽，當時以0：2敗陣，不過雙方過去7次交手，鄧謝錄4勝3負稍勝一籌。

「鄧謝配」首局未能掌握節奏，被對手先贏一局。（袁志浩攝）

「陳賴配」最高曾排名世界第5，今仗他們迅速掌握先機，初段先取2分，港將雖兩度追至平手，但大馬組合隨後將優勢擴大至11：5；「鄧謝配」首局未曾領先，最終陳健銘/賴沛君以21：13贏下首局。

第二局初段則由港將率先入局，大馬組合亦緊咬不放，雙方打至12：12平手前三度同分，彼此分差幾乎都在2分以內；不過此後「鄧謝配」掌握節奏，一口氣拉開至15：12，在對方追回1分後再連得7分，反以21：13追回一局。

第二局輕取對手後，決勝局「鄧謝配」再度發力，開局便連贏7分，大馬組合無力招架，分差逐漸擴大至雙位數，雙方最多曾相差12分；尾段「陳賴配」雖連取3分展現韌力，惟最後仍以11：21落敗。

鄧俊文/謝影雪第三局輕取對手。（資料圖片／袁志浩攝）

鄧俊文/謝影雪四強將面對世界排名第17的荷蘭組合Robin Tabeling/Selena Piek，若晉級有機會在決賽遇上排名第7的韓國組合金元昊/鄭娜恩。