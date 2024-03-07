羽毛球．法國賽｜伍家朗港隊內鬥挫李卓耀　鄧謝配晉級鬥主場組合

世界羽聯巡迴賽歐洲賽站接連上演，戰畢上周的德國公開賽後，港隊今周轉赴法國繼續出戰。在德國賽奪冠的港隊混雙組合鄧俊文／謝影雪，首圈遇上日本組合，即使謝影雪一度接受軍醫治理，仍然直落兩局擊敗對手晉級。

男單方面，法國賽首圈即上演港隊內鬥，結果伍家朗兩局擊敗隊友李卓耀，晉級次圈。



羽毛球．德國賽｜鄧俊文謝影雪混雙奪冠 傷癒復出即獲2024年首冠

法國羽毛球公開賽周三（6日）繼續上演首圈賽事，港隊成員先後登場。上周在德國賽奪冠的鄧俊文／謝影雪，首圈與日本組合山下恭平／篠谷菜留交手，「鄧謝配」首局大部分時間領先，但一直未能拉開比分，末段差距曾經收窄至1分，鄧謝配幸好以21：19先取首局。次局戰情依然緊湊，雙方多次打成平手，謝影雪中段一度要求軍醫治理腰傷，幸無大礙，鄧謝配關鍵時刻連取3分奠勝，以21：18拿下今場賽事，將於主場的法國組合Thom Gicquel／Delphine Delrue爭晉級。

另一對港隊混雙組合﹑擊敗丹麥組合過關的李晉熙／吳芷柔，將與泰國組合﹑6號種子Dechapol Puavaranukroh／Sapsiree Taerattanachai交手。

香港組合鄧俊文／謝影雪早前德國賽奪冠，今周轉赴法國出戰。（資料圖片／袁志浩攝）

在男單首圈已出現港隊內鬥，由伍家朗對李卓耀，雙方今仗前在世界羽聯賽事6次交手，伍家朗勝出其中5次，今仗延續優勢。伍家朗一口氣連贏6分，以21：15先取首局，次局戰情更加一面倒，伍家朗以21：9再下一城，晉身次圈，將與4號種子﹑丹麥球手安頓臣（Anders Antonsen）碰頭。

伍家朗在法國賽首圈擊敗隊友李卓耀。（資料圖片／趙子晉攝）