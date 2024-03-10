體操︱石偉雄世界盃阿塞拜疆站摘銀　巴黎奧運資格機會大增

香港「跳馬王子」石偉雄出戰體操世界盃阿塞拜疆站，在決賽以14.866分摘下銀牌，距離巴黎奧運資格邁進一大步。



香港「跳馬王子」石偉雄出戰體操世界盃阿塞拜疆站，在決賽以14.866分摘下銀牌，距離巴黎奧運資格邁進一大步。（石偉雄IG）

由於石偉雄未能從去年世錦賽直接獲得奧運資格，因此要在今年體操世界盃4個分站力爭佳績出線。他先在埃及站獲銅牌，繼而在德國站初賽止步，「石仔」在阿塞拜疆站重整旗鼓，初賽首名晉級後，決賽兩跳平均得14.886分，與英國選手Harry Hepworth同分，但在難度分較高之下，獲得銀牌。冠軍由得14.9分的烏克蘭選手Nazar Chepurnyi獲得。

體操世界盃的奧運積分，只計算運動員在4個分站之中成績最佳的3個分站，石偉雄在首三站之中，已在埃及及阿塞拜疆兩分站踏上頒獎台，下月在卡塔爾上演的最後一個分站，石偉雄如能再次殺入三甲，幾乎篤定可獲得巴黎奧運資格，繼2012年及2021年後，第三度代表香港出戰奧運。