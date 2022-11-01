體操世錦賽｜跳馬王子石偉雄未入決賽　「幾難行都會行落去」

香港「跳馬王子」在英國利物浦舉行的體操世界錦標賽，於男子跳馬資格賽取得第49名，無緣打入決賽，亦已完成2022年的賽事。他賽後在社交網站分享近一年來的心情：「今年係我咁多年入面忍得最耐嘅一次。」



石偉雄在今屆世錦賽出戰單項男子跳馬，在資格賽以難度分5.6分的動作出戰，最終在執行分8.7分、遭罰0.3分之下獲得14分，排名第49完賽，未能躋身前8入決賽。

這位連奪兩屆亞運金牌的「跳馬王子」，去年以難度分最高6分的「李世光」及「李世光2」出戰東京奧運，惟在資格賽時受傷，今年出戰國際賽期間也曾感染新冠肺炎，被逼錯過部份賽事。

石偉雄常受傷患困擾。（資料圖片／高詩琦攝）

傷病交加之下，他賽後發文坦言：「比完啦，2022年嘅計劃終於完啦，今年終於『捱』過咗，對我嚟講今年係豐收嘅一年，只不過收到嘅全部都係傷，唔係呢度斷就嗰度裂，被傷患困擾咗成年。」

石偉雄進而解釋為何在世錦賽未有再跳難度分最高的李世光：「我真係跑得返係1個月之前嘅事，原本打算會做李世光，為安全起見都要減難度。」他續道，今年是他「咁多年入面『忍』得最耐嘅一次」，並感謝身邊人的協助：「喺呢一年我麻煩咗好多人，多謝你哋陪我一齊面對，我會盡快處理好啲傷。」

若要在巴黎奧運出戰競技體操個人項目，就必需經明年的世界錦標賽、2024年世界盃或是2024的洲際錦標賽取得入場券，石偉雄雖然身處逆境，亦明言不會放棄：「嚟緊2023開始計奧運分，無論前面幾難行，我都會繼續行落去，因為仲未到終點。」