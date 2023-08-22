杭州亞運｜石偉雄世錦賽與亞運之間二選一　捨獎牌機會望再闖奧運

撰文：張倩儀
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早前的杭州亞運授旗禮，香港隊名單中未見兩屆亞運跳馬金牌得主石偉雄（石仔）在內。
周二（22日）體操隊舉行亞運及世錦賽記者會，石仔出席宣布出戰世錦，爭取巴黎奧運資格，只能無奈捨棄亞運，無緣締造三連霸。

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石偉雄在亞運和世錦賽二選一中，選擇了後者，爭取巴黎奧運資格。（林靄怡攝）

曾於仁川和雅加達亞運兩奪體操男子跳馬金牌的石偉雄，在亞運和比利時舉行的世錦賽期重疊的情況下，忍痛選擇後者，以爭取巴黎奧運資格。

自授旗禮亞運名單公布後，石仔首次親身回應：「兩個比賽我都好想去，有點可惜。」手心手背都是肉，石仔為此掙扎了一段時間，雖然由宣布亞運延期後，他已有心理準備會「撞期」，卻沒有想過「撞到應一應」。石仔解說體操世錦賽（9月30至10月8日舉行）的資格賽，剛好與亞運跳馬項目決賽日撞期，無奈只兩擇其一。

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石偉雄將會於世錦賽跳李世光跳和前手翻前空翻兩周轉體180度兩組動作。（林靄怡攝）

賽期已成定局，石仔也做了抉擇，「（去亞運）大機會有牌，但什麼顏色……不知道，我去亞運都未必100%可以攞到第三次（金牌）。」石仔平衡種種因素後，決定捨棄爭取第三金的亞運舞台，為跳入巴黎亞運而選擇到比利時奮力一搏。

石仔9月中旬將會先到荷蘭集訓，再到比利時比賽，他透露將會和今年年初的世界盃一樣，選用李世光跳（笠松轉體270度後空翻兩周）和前手翻前空翻兩周轉體180度，「兩跳都企係到就ok！」

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石偉雄不時會提點師弟。（林靄怡攝）

跳馬項目將由師弟吳家祺和詹文軒出戰，雖然石仔缺陣，但作為大師兄的他也不忘出一分力，不時向師弟精神喊話。吳家祺透露石仔提醒自己要「將期望放到最低」，石仔笑指期望香港隊能發揮平日的水準，「不想他們（有壓力下）有分心的想法，影響發揮。」

杭州亞運香港體操代表隊陣容。（林靄怡攝）
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