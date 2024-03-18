春分3大招財開運法　3生肖將迎好運　這一招能旺足全年

3月20日將迎來24節氣中的「春分」，命理專家小孟老師分享3招開運法，並點名3生肖在這段時節裡，會被好運纏身投資獲利機會高。



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一、立蛋：

3月20日11：04分開始春分，建議大家可以立蛋，將蛋豎立起來，能得到一年四季的好運氣。

二、接春分水：

3月20日11：04分打開飲水機，或水龍頭的水，可以用杯子接水再喝下，也可以洗臉，代表開春大吉。

三、吃太陽餅：

古代，帝王有「春分祭日，秋分祭月」，因此建議可以在3月20日當天11:04分吃太陽餅來迎接春分，或者於3月20日到戶外走走曬太陽也能吸收到春天太陽光所帶來的好磁場。

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另外，小孟老師還指出3生肖春分會迎好運，第一名是生肖虎，投資偏財運非常強，可以好好布局想投資的事物；第二名生肖羊，即將慢慢脫離壓力期，先前的財務糾紛或壓力，通通會越來越好；第三名生肖馬，如果有一些理財的商品，可以為自己投資，或許會有機會從中獲利。

最後，小孟老師提醒，春分時節霧氣較重，減少上山的機會，還有早上開車時也要注意小心，容易有交通事故及意外。

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