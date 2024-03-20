南海爭端下　國民黨立委籲蔡英文卸任前登太平島　吳釗燮：不合適

耗資17億新台幣（約4.1億港幣），台灣海巡署「南沙太平島港側浚深及碼頭整修工程」近日將舉行完工啟用儀式，國民黨立院黨團因此召開記者會，呼籲蔡英文能夠延續馬英九、陳水扁兩位前總統的前例，於任期內視察太平島，向國際社會宣示主權外，同時發表對南海和平主張，表達捍衛區域和平的責任。



據了解，台灣外交國防委員會召委馬文君已規劃，要趕在蔡英文卸任前的五月第二周其中一天，安排台灣外交國防委員會登太平島，考察官兵生活設施及戰備情形。徐巧芯表示，若蔡英文不登太平島，立法院外交國防委員會將有登島安排，國民黨會負起相關的責任。



太平島自1946年起由台灣實際控制。（中央社/資料圖片）

對此，台灣外交部長吳釗燮3月20日回應表示，中國跟菲律賓的海上爭議越來越凶險，中國也在太平島周圍三個島礁建立非常龐大的軍事基地，他認為目前的timing不合適，因為目前南海情勢真的是戰雲密布。

吳釗燮指出，「在目前爭議不斷升高的情況下，我們台灣就必須要思考，我們如何來提倡用和平的方式來解決南海的爭端，而不是去讓人家認為說，我們又是再製造困難，這是一個非常重要思考方式。」

民進黨立院黨團3月19則表示，中國在南海不斷製造緊張氣氛之際，台灣應與國際合作，與盟友站在一起，而不是「參一腳」向周邊國家嗆聲，製造更多問題，民進黨中央更發聲明「請國民黨上網看國際新聞，勿拿太平島作秀」。

台灣一架軍方運輸機降落在太平島，一名海岸防衛隊員持槍戒備。（路透社）

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤也提到，中國在區域間製造緊張，台灣要扮演好角色，乘載國際的責任，選在美國國務卿布林肯訪問菲律賓，台灣當然要跟友盟國家站在一起，而不是製造困擾，台灣政府面對這些重要事務主權時，不會有任何外力壓力。吳思瑤也反問國民黨，「拋出這樣議題，是不是承受中國壓力」？

台灣立法院副院長江啟臣則認為，不管是總統或民意機關去宣示都可以去（太平島），就是要讓國際知道，這是我們的領土，我們在這裡是有權利的，不需要把這件事去扣帽子、抹紅，宣示主權怎會被扣成是唱和對岸。

蔡英文卸任前2個月 民調支持度為45％

蔡英文總統任期剩最後2個月，根據台灣民意基金會19日公布民調，「蔡英文獲45.7%的支持度，但有47%不認同她處理國政方式，被認為她仍未脫離執政困境。」，在此同時，比對2016年前總統馬英九卸任前，TVBS民調顯示，他的滿意度為23％；而前總統陳水扁2008年卸任前，聯合報民調顯示，其滿意度為21%。