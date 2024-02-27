蔡英文財產曝光　存款6298萬新台幣　賴清德存215萬房貸逾千萬

2月27日，台灣監察院公布台灣正副領導人蔡英文、賴清德最新一期財產申報資料。顯示，蔡英文財產無太大變動，存款共新台幣（下同）6298萬1136元（約1560萬港幣），較上次申報增加353萬新台幣（約87萬港幣）；賴清德存款215萬（約53.2萬港幣），較上次申報時減少34萬（約8.4萬港幣），另有房貸1386.941萬（約343.2萬港幣）。



根據財產申報，蔡英文在台北文山區、內湖區、中山區、士林區以及新北板橋區，有9筆未信託的土地，還有一筆中山區的建物，都是繼承而來。另有位於台北松山區、大安區、新北永和區的4筆土地以及2筆建物，交付信託。其存款為6298.1136萬，較2022年11月申報時的5944.3953萬，增加約353萬。

另外，蔡英文還擁有《洋蔥炒蛋到小英便當》、《英派：點亮台灣的這一哩路》兩本書的著作權，價值無法估計。而她也以每月9萬元出租位於中山區的土地給東道公司，並自1998年10月起投資東道公司110萬。

由律師管理的2020年台灣大選補助款，截至2023年11月1日賬戶餘額為8836.9234萬，相較上次申報9452萬，減少約616萬元。

賴清德在2023年11月10日申報1筆在台南市安平區的土地及建築物、1輛Toyota私家車，存款215.5223萬，較上次申報時的250.3910萬，減少約34萬；另有房貸1386.941萬，較上次申報時的1507.4935萬元，已減少約121萬。