灣仔QRE Oyster House疑爆食物中毒　5人食生蠔帶子後上吐下瀉

衞生署衞生防護中心今日（5日）公布兩宗懷疑食物中毒個案，共涉及五人，他們於近日光顧灣仔QRE Plaza Oyster House，進食該店主打的生蠔以及帶子後，出現腹痛、腹瀉、嘔吐及發燒等病徵。中心呼籲市民保持個人、食物及環境衞生，預防經由食物傳播的疾病。



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衞生防護中心表示，首宗個案涉及兩男一女，年齡介乎26至30歲。他們上周六（2日）於該餐廳晚膳，約15至44小時後出現腹痛、腹瀉、噁心、嘔吐及發燒等病徵；另一宗個案涉及兩名29歲的女子，她們本周日（3日）於同一間餐廳晚膳，約25至28小時後出現腹痛、腹瀉、噁心及嘔吐等病徵。所有受影響人士未有求醫，情況穩定。

五人光顧的Oyster House，Facebook專頁主要推銷生蠔。衞生防護中心初步調查顯示，受影響人士曾進食共同食物，涉及的食物為生蠔和帶子，個案可能由諾如病毒及／或副溶血性弧菌引致。食物環境衞生署食物安全中心人員已到該餐廳視察，衞生防護中心調查仍在進行中。

灣仔QRE Plaza Oyster House主打生蠔。(Oyster House Facebook圖片）

中心提醒要預防經由食物傳播的疾病，市民應經常保持個人、食物及環境衞生。在外進食時，應注意以下要點：

• 光顧可靠及有牌照的食肆；

• 避免進食生的海產；

• 小心選擇冷盤，包括自助餐的刺身、壽司及生蠔；

• 預先煮熟或吃剩的食物在食用前應妥善貯存和翻熱；

• 進食火鍋或燒烤時，確保食物已徹底煮熟才進食；

• 在烹煮過程中，小心處理並要徹底分開生和熟的食物；

• 使用兩套筷子及用具分開處理生及熟的食物；

• 不要光顧無牌食物檔；

• 飲用經煮沸的水；

• 不要嘗試使用鹽、醋、酒及日本芥末殺菌，因為均沒有殺菌效用；及

• 進食前及如廁後要洗手。