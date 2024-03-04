致癌物｜台蘇丹紅風波擴大 鴨蛋黃腐乳都中招！4大食物助分解毒素

致癌物「蘇丹紅」流竄全台灣，台灣食安問題持續延燒，除了知名零食誤用外，鴨蛋黃、腐乳或常用辛香調味料（如辣椒粉、麻辣藥膳湯粉、新疆孜然粉、肉湯粉等）也都陸續檢測出蘇丹紅。



工業用染料 具有致癌性

台灣樂生療養院營養室主任蘇嘉華指出，蘇丹紅是一種工業用染料，因其價格低、易取得且穩定性高，廣泛被應用於溶劑、油、蠟、汽油的增色及鞋等增光，目前已被國際癌症研究機構（IARC）歸類為第三類致癌物，表示尚無足夠的研究證據確定它們是否對人體具有致癌性，但仍極具致癌可能，除非長時間、大劑量食用，才會對人體的肝腎器官產生毒害性，民眾無須過度恐慌。

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攝取蔬菜水果 分解代謝毒物

蘇嘉華主任補充，蘇丹紅屬於脂溶性毒物，會抑制體內某些酵素的代謝，若服用過量對肝臟、腎臟功能會有受損，及皮膚過敏等問題，所以不得添加於食品。由於脂溶性毒物的排出需要經過肝臟的代謝，再經由腸道排除，所以與肝臟代謝有關的酵素活性及抗氧化劑、還有幫助腸道的排淨的纖維，都可以從日常蔬果中攝取到，如西蘭花的植化素（提高酵素活性）、當令水果的維他命C及堅果種子的維他命E（天然抗氧化劑）等；另實驗證明，益生菌可以培養腸道好菌、有助於分解代謝蘇丹紅。

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選購食品應謹慎 注意這些避免身體受害

蘇嘉華提醒，在選購食品時應選擇信譽良好、通過食品認證的店家，避免挑選顏色過於鮮艷或價格過低的食品，避免只吃特定食物或購買特定的品牌，並且均衡飲食，才可吃得安心，避免身體受害！

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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