台北寶林茶室爆食物中毒7人送醫　1死2人進ICU　餐廳遭勒令停業

台北市信義區遠東百貨「寶林茶室」素食餐廳爆發疑似食物中毒事件，截至26日晚間有9人身體不適，其中7人就醫；通報就醫者有1人死亡，1人肝衰竭昏迷、2人使用人工心肺（台稱「葉克膜」）保命，均在加護病房觀察，台灣官方已視為重大食安事件。



經台北市衛生局到場稽查，發現餐廳內碟盤疑似有曱甴排泄物等三大缺失，勒令餐廳停業，將會同台灣衛生福利部及專家併案調查。

這宗離奇且罕見的食安事件，引起台灣媒體與輿論高度關注。綜合台媒報道，死者是39歲呂姓男子，他於本月22日下午與女同事到餐廳用餐，品嘗粿條、香蘭葉飲料後，當日晚間即出現嘔吐、腹痛、心悸等症狀，於23日傍晚到新北市三重聯醫就醫，自稱在寶林茶室用餐後就不舒服，院方採檢傷寒、痢疾為陰性，隨即採糞便檢體、通報食物中毒。當天，呂男接受吊鹽水等治療緩解症狀即返屋企休息，但隔天凌晨情況轉劇，送台北市馬偕醫院後宣告不治。同行的50歲女同事就診後好轉。

台北市信義區遠東百貨「寶林茶室」爆發疑似食物中毒造成一人死亡案件。（翻攝官網）

無法確定死因 必要時將解剖

台媒《聯合報》報道，新北市檢警接獲院方通報相驗，無法確認呂姓男子是食物中毒或身體健康因素導致死亡，指必要時將解剖釐清死因；新北市三重聯合醫院則稱，呂男的糞便檢體進行厭氧菌培養約需5天，須待29日才有結果。

台北市衛生局24日稽查寶林茶室，發現碟盤疑似有曱甴排泄物、刀具夾放於流理台、未提具員工健檢資料共三項缺失，限期27日前改善，複查如不合格將依《食品安全衛生管理法》處新台幣6萬元（約合14600港元）以上罰鍰。同時，醫院與台北市衛生局也採集病患及餐廳環境、工作人員手部檢體，結果約兩周出爐，如判定是食物中毒案，可處新台幣6萬元至兩億元（約合14600港元至4890萬港元）罰鍰，情節重大移請檢調偵辦。

台北市衛生局表示，3月24日接獲新北衛生局通報，當天下午即到寶林茶室稽查，並發現餐飲從業人員未提交體檢報告、餐具不潔等缺失，限期3月27日前改善。（台北市衛生局提供）

值得注意的是，這宗位於台北精華鬧區百貨餐廳的食物中毒消息傳出後，台北市衛生局26稍晚再接獲5人就醫通報，另有2人身體不適，但未就醫；他們分別從19日到23日到寶林用餐，食物包括河粉、粿條，用餐後出現惡心、嘔吐及腹瀉等症狀。

其中，新光醫院通報66歲男性食用素食炒粿條，有腹瀉、虛弱、倦怠等症狀，同行友人無症狀；北醫通報40歲男性吃滑蛋河粉後嘔吐、倦怠；三軍總醫院通報30歲男性吃素食炒粿條，出現惡心、嘔吐等症狀，診斷是急性肝炎。另有名40歲女性肝衰竭陷入昏迷，在馬偕醫院加護病房救治中，19日曾吃寶林的泰式炒河粉。

也有人透過台北市市民熱線1999陳情，自稱在12日一家五口食用素食炒粿條，3人出現嘔吐、無力、喘、食欲不振等症狀，其中2人症狀輕微，1人到萬芳醫院就醫。

台北市「寶林茶室」素食餐廳爆發疑似食物中毒事件，經查22日當天有10人點用粿條，迄今共有9人通報身體不適。（示意圖）

點相同素食炒粿條 逾40人

台北市衛生局食品藥物管理科長林冠蓁說，最初兩名病患吃的素食炒粿條食材為高麗菜、鴻禧菇，與可能引起死亡的食材關聯性低；調查發現，19至23日點相同素食炒粿條超過40人，其中22日當天有10人點用，迄今共有9人通報身體不適。

寶林茶室餐廳在google網絡評價有4.6顆星，現業者已拉起封鎖、貼出消毒兩天的公告。業者表明，檢驗結果出爐前不會營業。據了解，寶林租約本月底到期，續約與否將再確認。