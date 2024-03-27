寶林茶室｜專家：素食不一定安全　白飯放涼至隔餐就恐染致命細菌

台北市信義區遠東百貨「寶林茶室」素食餐廳爆發疑似食物中毒事件，目前已有2人死亡，另有多人入院就醫，3人在搶救中，引起極大關注，其中多人聲稱吃過該店的炒粿條及河粉。



寶林茶室董事長26日表示，其餐廳所有配料都是蔬菜，強調「都是素食很安全」，但有台灣食安專家反駁稱，素食不一定就安全，白米飯等麵食只要放涼到隔餐，就有仙人掌桿菌污染的風險，過去就有比利時男學生因此中毒、肝衰竭猝死。



台北市信義區遠東百貨「寶林茶室」爆發食物中毒事件。（翻攝官網）

寶林茶室董事長黎仿軒26日稱，指炒素粿條配料都是蔬菜，包含粿條、高麗菜、鴻禧菇，「都是素食很安全！」，並稱店裏賣了3款商品原料都是通用的，其他店也都是用同樣的原料，目前正等待衛生局的調查結果。

台灣食安專家韋恩出，事件是否為食物中毒還有待調查，但素食不一定就安全，他引述《美國臨床微生物學雜誌》發表的病例，指2008年一名比利時男學生將吃不完的意大利麵放在流理台上，5天後再用微波爐加熱食用，男學生運動半小時後出現頭痛、腹痛及嘔吐，吐了數小時未停歇。

不少中毒患者透露都有吃過寶林茶室的「炒粿仔條」。（寶林茶室Facebook）

男學生本以為只是普通的食物中毒，大量喝水後上床休息，隔天沒有到學校，家人才發現其死亡，驗屍結果發現是仙人掌桿菌（Bacillus cereus）導致食物中毒，引發肝衰竭猝死。

韋恩表示，在台灣，白米飯最常滋生仙人掌桿菌造成食物中毒，一般來說，白飯放涼到隔餐，就有仙人掌桿菌污染的風險。