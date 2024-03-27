寶林茶室｜2死4人ICU搶救　多數患者12小時內發病　元兇仍未找到

台北市信義區遠東百貨「寶林茶室」素食餐廳爆發疑似食物中毒事件，台北市衛生局27日（周三）下午公布，目前事件共造成11人身體不適，其中已有2人死亡，4人在深切治療部搶救中。



台北市衛生局局長陳彥元緊急召開記者會表示，目前常見的食物中毒檢驗都是陰性，所以這宗是非常罕見的食物中毒，多數患者都在12小時內發病，重症患者在很短時間內就惡化成肝衰竭和敗血性休克。



台北市信義區遠東百貨「寶林茶室」爆發食物中毒事件。（翻攝官網）

該宗食物中毒事件是新北市2位民眾前往寶林茶室用餐後，分別因腸胃不適就醫，之後台北市衛生局也陸續收到通報，目前已經累計11宗疑似個案，其中2人死亡，還有4人重症，死亡個案分別是39歲男性和66歲男性。

不少中毒患者透露都有吃過寶林茶室的「炒粿仔條」。（寶林茶室Facebook）

陳彥元稱，目前各醫院都在努力搶救，這是非常罕見食物中毒案例，過去10年沒有發生食物中毒造成死亡案例，所以在醫療第一線很難想像這麼「稀有的案例」。披露第一個相關案例後，昨天下午各醫學中心針對診斷不明的案例，都有進一步釐清飲食問題，重症患者通報時都有肝衰竭、酸中毒、敗血性休克等症狀。

陳彥元又提到，目前常見的食物中毒細菌培養都是陰性，顯然是非常罕見的食物中毒，可能是「細菌性毒素」，疾管署和食藥署已介入協助，針對罕見細菌性毒素做檢驗，檢驗結果還需要一點時間。