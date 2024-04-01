寶林茶室31人中毒｜35食材未驗出米酵菌酸　當局仍疑粿條出問題

台北寶林茶室食物中毒案，截至昨日（3月31日）傍晚5時30分，衛福部共接獲31人中毒的報告，其中2人死亡、5人住加護病房、3人住一般病房、21人在家休養。 當局已為寶林茶室35款食材檢測，衛福部次長王必勝昨稱，全部未檢出米酵菌酸，當局仍認為是前批粿條有問題。



不少中毒患者透露都有吃過寶林茶室的「炒粿仔條」。（寶林茶室Facebook）

王必勝公布檢驗結果稱，3月26日帶回的35種食材包括粿條、香蘭葉、在來米粉、醬油、老抽，花椒粒等，皆未檢出米酵菌酸。當局抽驗時，店內的粿條為3月23日進貨，相信是前批快用完時進貨。由於患者用餐日多集中於24日或之前，因此他推測是已經用完的前批粿條有問題。

王必勝並指出，目前在加護病房的5名病人中，有1人已好轉，另外4人肝臟損傷嚴重，仍處於昏迷狀態，各醫院重症醫療團隊仍全力救治。