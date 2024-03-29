寶林茶室中毒2死｜確定由米酵菌酸引起！粿條等19項食材未檢出

台北市信義區遠東百貨「寶林茶室」素食餐廳爆發食物中毒事件。台灣衛生福利部（衛福部）通報，截至3月29日下午5時半，受害者增至21人，其中2人死亡，6人留院，13人症狀輕微在家休養。



台北市信義區的遠東百貨信義A13「寶林茶室」疑似捲入食安疑雲。（台北市衛生局提供）

寶林茶室食品中毒案已經在死者、住院病患累計8人檢出米酵菌酸，台灣衛福部次長王必勝晚間再開記者會定調食物中毒事件是「米酵菌酸」引起，然而在食品檢體方面，包含寶林與其供應商，粿條、香蘭葉、再來米粉等檢體19件卻是陰性。

台灣衛福部今（3月29日）早通報，經調查，其中18名患者皆有攝食寶林茶室炒粿條或滑蛋河粉。衛福部次長王必勝昨晚（28日）緊急召開記者會，公布在首名死者的血液檢體中驗出「米酵菌酸」。

米酵菌酸（Bongkrekic Acid）通常存在於一種名為Tempeh Bongkrek的椰子發酵產品中，這個產品在東南亞地區很受歡迎，這種毒素因此得名。（Nature's Poisons）

台大法醫研究所昨日先從第一名死者血液中檢驗出米酵菌酸，同晚又從第二名死者胃內容物及血液檢驗出米酵菌酸。兩名死者體內的毒素含量有待檢驗，至於米酵菌酸從何而來，檢警正在追查。

報道指，兩名死者遺體解剖後，都發現「瀰漫性血管內凝血不全」（Disseminated Intravascular Coagulation，簡稱DIC），是指在某些致病因子的作用下，大量促凝物質入血，凝血因子和血小板被活化，使凝血酶增多，微循環中形成廣泛的微血栓，繼而因凝血因子和血小板大量消耗，引起繼發性纖維蛋白溶解功能增強，機體出現以止、凝血功能障礙為特徵的病理生理過程。

目前，台北地檢署依涉嫌食品安全衛生管理法、過失致死等罪嫌，將寶林茶室負責人、店長及代班廚師等三人列為被告，限制出境出海。

台北市衛生局表示，3月24日接獲新北衛生局通報，當天下午即到寶林茶室稽查，並發現餐飲從業人員未提交體檢報告、餐具不潔等缺失，限期3月27日前改善。（台北市衛生局提供）

1mg即致命 「米酵菌酸」是什麼？

米酵菌酸是一種毒素，當米或玉米製品保存不當，由椰毒伯克霍爾德氏菌（Burkholderia Gladioli）產生，中毒病人可能出現包括腹痛和嘔吐在內病徵，情況嚴重者可引致肝功能異常，甚至死亡。

椰毒伯克霍爾德氏菌是細菌，會被高溫殺死，但其所產生的米酵菌酸耐熱，沖洗不去，而且即使是極少量的1.5毫克米酵菌酸也可能致命。若食物出現米酵菌酸，即使加熱食用，也無法避免中毒。

根據新加坡食品局（Singapore Food Agency）、香港食物安全中心和中國政府網站等，米酵菌酸由椰毒伯克霍爾德氏菌產生，這種細菌在土壤及植物中無處不在，最佳生長溫度為攝氏37度，而產生椰毒伯克霍爾德氏菌的最理想溫度約為攝氏26度。

寶林茶室案｜「米酵菌酸」無有效解毒劑 專家：避免重複加熱飯麵

此前，台北榮總毒物科主任楊振昌表示，台灣沒有發生過「米酵菌酸」中毒前例，但根據文獻印尼、莫三比克、中國大陸都曾發生「米酵菌酸」中毒案例，「米酵菌酸」中毒可從患者的胃液、血液採檢，來釐清。

其中2020年10月黑龍江省的「酸湯子（一種用水磨玉米粉發酵製成的麵條）中毒」事件，造成食用的1家12口中9人死亡；他表示，「米酵菌酸」沒有解毒劑，對於這類中毒者，只能給予支持療法。

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如何避免中毒？

台大醫生李建璋建議，短期內對於不是新鮮烹煮，而是重複加熱的米、麵主食應該都要小心避免。

在自製穀類發酵食品方面，不使用包括黴變玉米在內原料，穀類浸泡時要勤換水，保持衞生、無異味，磨漿後及時晾曬或烘乾成粉，貯藏環境要通風防潮，不要直接接觸土壤，以防污染。

穀類發酵製品方面，儲存不當或儲存時間過長都容易產生米酵菌酸毒素，加熱食用後仍可引起食物中毒，一般應在購買當天食用完。

木耳或銀耳方面，要將其表面清洗乾淨，然後使用乾淨的容器和水泡發，一次不宜泡發過多，泡發好後要及時食用;要徹底清洗乾淨後再烹調，不要食用自採鮮銀耳或鮮木耳，特別是已變質的鮮銀耳或木耳。