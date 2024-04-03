台北寶林茶室中毒案｜米是無辜的！米酵菌酸改名「邦克列酸」

台北信義區餐廳「寶林茶室」食物中毒案是台灣境內第一次驗出米酵菌酸，引發民眾對其他米製品會不會也有問題的恐慌。台灣衛生福利部3日召開專家會議，衛福部次長王必勝指出，為避免米製品遭污名化，米酵菌酸將使用英文Bongkrek acid音譯，改名「邦克列酸」。



王必勝表示，官方邀集食品、毒理、微生物、臨床醫療、食品檢驗、衛福部食藥署、衛福部疾管署、農業部農糧署、農業部農試所、環境部化學署、台北市政府、新北市政府等單位，會議中共同決議更改米酵菌酸名稱為「邦克列酸」。

2024年4月2日，台北市府公布寶林茶室遠百信義A13店環境採檢結果，在廚師的手檢出米酵菌酸。毒物科醫師表示，根據目前調查出的環境「邦克列酸」，初步已可確定毒素來源就在「寶林茶室」內。（台北市衛生局提供）

因米酵菌酸的譯名引發台灣民眾對米製品的不信任，王必勝說明，會中一致決議更改名稱，有學者提議將其改稱為「椰酵菌酸」，但「椰酵菌酸」這個翻譯不是很到位，也可能引起恐慌；另也決定不要用其它食物，參考細菌、化學品的音譯方式，使用英文Bongkrek acid音譯，改成「邦克列酸」，後續也會通知教育部修改中音對照辭典。

王必勝表示，既然邦克列酸食物中毒事件發生過就可能再發生，責令六地方縣市備妥標準品，將由食藥署傳授地方實驗室技術，協助建立檢驗模式與量能。王必勝強調，這是不幸事件，也是寶貴經驗，將建檢驗、擬指引預防。

台北市衛生局長陳彥元會後接受媒體聯訪表示，建議衛福部應把邦克列酸納入常規毒物檢驗，且未來一旦發生食物中毒死亡事件，到場採檢時更應直接查扣所有食材，而非只採食餘，但因為會影響業者與採檢量能，因此仍需要高度共識。