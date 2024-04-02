寶林茶室食物中毒｜台首現米酵菌酸死亡率達100％　專家教自保3招

台灣寶林茶室食物中毒案已經造成2人死亡、多人送醫，台灣衛福部在3月28日表示從死者檢體初步檢驗出「米酵菌酸」。雖然這並非事件最終結果，但很有可能就是造成這起食物中毒重大事件的罪魁禍首。



台灣首現罕見毒素「米酵菌酸」

而這也是台灣首度驗出「米酵菌酸」，可說是相當罕見的食物中毒事件，不同於以往，病情進展相當快速，甚至造成許多重症案例。但究竟米酵菌酸是什麼？為什麼會造成這麼嚴重的症狀？民眾又該如何預防呢？台灣食藥署署長吳秀梅、台灣大學毒理學研究所姜至剛教授為民眾說明。

食物中毒常見4大物質（按圖👇👇👇）

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米酵菌酸是什麼？

台灣姜至剛教授表示，米酵菌酸（Bongkrekic acid，簡稱BA）它是來自於一個特殊的菌「唐菖蒲伯克氏菌（Burkholderia gladioli）」，也就是過去提到的「椰毒偽單孢菌」，它是跟水、植物、真菌之間共生的細菌，會在一些植物環境中存在。

米酵菌酸是很罕見的毒素，在台灣也是第一次看到。吳秀梅署長提到，這個菌很容易在一些比較有脂肪酸的食物中繁殖，特別是椰子、粟米，在攝氏溫度22－23度的環境中它會迅速繁殖，產生大量的米酵菌酸。

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米酵菌酸會造成哪些症狀？ 為何毒性這麼強？

米酵菌酸可能會影響肝臟、腎臟，引起精神不振、頭暈、嗜睡、腹痛、嘔吐等症狀，嚴重會危及生命。姜至剛教授指出，從過去文獻中可看到，其死亡率為30－100％，嚴重性相當高。

從這次寶林茶室的事件就可看到，整個病程進展其實非常快，許多人都是在12個小時內病情就急轉直下，對人體影響是非常的大，但為什麼會有如此強烈的毒性呢？

台灣姜至剛教授表示，粒線體是細胞的發電廠，米酵菌酸可以抑制它內部負責送出能量ATP的幫浦，嚴重導致身體所有細胞失去能量，在這過程中，身體中耗氧較大的器官就會最快受到損傷，所以會看到患者肝臟衰竭、代謝性酸中毒等，全身腦部、心臟、肌肉都會癱瘓，而且濃度相當低就能達到這樣的抑制效果。

因此，患者會出現身體無力、頭暈、腹痛、腹瀉、嘔吐等，姜至剛教授指出，這都是源自於腸胃道沒辦法運作，腸胃道黏膜受損後，後續換產生血便的情形，另外立即性的狀況也會出現，血壓會往下掉，甚至造成衰竭，所以可以看得到病患送到急診時，在救護車上就已經OHCA（到院前死亡）需要急救。

6大超毒加工食品（按圖了解👇👇👇）

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不只台灣 過去印尼、莫三比克、中國都有類似事件

米酵菌酸在台灣是首次驗出，不過在外國其實有過相關的食品中毒事件。台灣吳秀梅署長表示，過去在印尼，1895年就有相關的報導，當時是因為一些椰子漿製成的傳統食品所致，到2015年莫三比克也有因為飲用粟酒造成的中毒案件，後來在中國也有因為食用酸湯子而導致中毒的事件。

米酵菌酸毒性強影響大 民眾該如何自保？

米酵菌酸對人的影響相當大，現在台灣又爆出食物中毒事件，民眾該如何保護自己免於中毒呢？台灣吳秀梅署長指出，米酵菌酸沒有辦法透過洗滌、烹飪等被破壞，所以民眾不要食用長期存放於不當環境的澱粉發酵食品，食品儲存一定要注意儲存的溫度，也不要食用過期的食品。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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