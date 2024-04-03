台灣地震｜深夜再有5.1級地震　全台9死逾千傷　傾斜大樓連夜拆除

台灣花蓮近海今日（3日）上午發生7.2級地震，全台劇烈搖晃有感。於 深夜11時39分再發生5.1地震，震央位於花蓮近海，深度17.2公里。台氣象部門統計，在早上主震過後，截至當日晚10時37分，已有216宗震中在花蓮縣及花蓮近海的地震。



據台灣中央災害應變中心截至晚上10時統計，全台災情累計1255宗，造成9死、1,011傷、143人受困。另外，地震造成花蓮北濱街、軒轅路2棟大樓傾斜，其中一棟正連夜拆除。其餘搶通、搜救工作大致暫停，明早持續。



當中值得注意的是，太魯閣晶英酒店50名員工搭巴士上班途中，受困於九曲洞。已知其中3名員工傍晚徒步回到飯店報平安，5人受困九曲洞，還有3輛車、42人失聯，公路局冀4日凌晨搶通路段，以確認狀況。

全台共撤離521人。各縣市災情部份，以新北市的288件最多，花蓮縣175宗居次，之後為桃園市的102宗。 另媒體報道，全台36.87萬戶曾停電，至今仍有5,485戶停電；地震亦曾造成逾12萬戶停水，目前尚有1.51萬戶停水。

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另外，地震後花蓮縣北濱街、軒轅路2棟大樓傾斜，其中軒轅路8層高「天王星大樓」救出23人，最後1名受困者是康姓女老師，下午被發現時已確認身亡，晚間9時10分將遺體移出。

北濱街半倒大樓未造成人員傷亡，建築物已於下午近5時開始拆除，將連夜進行作業；天王星大樓則要配合檢調完成調查，才會開始進行拆除。

3日的這場地震是自1999年921大地震後、台灣25年以來規模最大地震，引發各大國際媒體高度關注，皆以頭條快訊報道「台灣25年來最強震」的災情。