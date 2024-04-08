馬英九與北京市委書記尹力會面　盼繼續推動兩岸青年交流

馬英九本月1日至11日二度率台灣青年訪問大陸。

今晚（8日），馬英九與北京市委書記尹力會面並共進晚餐。尹力致詞時特別關心台灣強震，「對於受災的同胞表示慰問，北京市也願意提供必要的幫助和協助」。



尹力表示，馬英九長期堅持九二共識，反對台獨，為推動兩岸關係和平發展，深化兩岸交流交往作出重要貢獻。

他提到，近兩年的清明期間，馬英九率團來赴陸祭祖尋根參觀訪問，「身體力行弘揚中華民族的慎終追遠，崇敬祖先的優良傳統，充分體現了我們作為炎黃子孫的家國情懷和民族大義，對於這些我們深表贊賞和敬佩」。

馬英九與北京市委書記尹力會面。（中時新聞網）

馬英九表示，兩岸之間存在歷史遺留下錯綜複雜的關係，也有交流往來所遺留的事務性問題，但因為過去兩岸有「九二共識」作為共同政治基礎，堅決反對「台獨」，才能擱置爭議、擁有互信、共創雙贏。

馬英九提到，在他任內兩岸簽署了23個協議，實現三通直航，讓兩岸人民都受惠。尤其是兩岸經濟合作架構協議（ECFA），即使是民進黨政府也不敢貿然廢止，再次顯現了兩岸人民在經貿、生活上的實際需要，是政治切割不開。

馬英九稱，本次帶年輕人訪問大陸，就是為了繼續推動兩岸青年交流。他發現年輕人之間無所不談，相仿的年齡，關注的問題也更相近。他誠摯希望雙方仍需要持續交流，尤其是年輕人，未來會繼續推動兩岸青年交流，為兩岸和平發展更盡一份心力。

馬英九今日在北京參訪盧溝橋和故宮，明天（9日）將參訪北京大學與學生交流。