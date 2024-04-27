港產世界冠軍在台販賣大麻菸彈「被判監禁4年2個月」最快5月入監

前《英雄聯盟》S2世界冠軍Toyz（劉偉健）先前涉及大麻案，台灣最高法院日前駁回其上訴，維持4年2月判決全案定讞，最快於今年5月發監執行。



回顧這起案件，台灣檢警查出Toyz跟賴姓、楊姓友人組成販毒集團，從2020年11月開始犯案，同年12月向方姓、江姓男子買了500顆內含第2級毒品「四氫大麻酚」的大麻菸彈，再散貨給下線去賣，2021年8月被彰化縣警方警方喬裝的買家表示「想用16萬5千元（台幣）購買大麻」誘出，當場起出154顆大麻菸彈，也被檢警認定他有購買高達5百顆的大麻菸彈。

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Toyz等犯嫌被依違反台灣《毒品危害防制條例》等罪嫌起訴，一審被判4年2月，案經上訴二審，雖然他拿出30張公益感謝狀希望獲得緩刑，但考量到購買的二級毒品數量高達500顆，刑度超過2年，不構成緩刑條件因此駁回，如今台灣最高法院認為，二審已充分說明犯罪事實認定與量刑理由，駁回其上訴，全案定讞，最快今年5月就會發監執行。

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