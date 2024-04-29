台北寶林茶室中毒案｜3天內再傳2死累計4死　官方：家屬放棄急救

台北市信義區寶林茶室食物中毒案備受關注，案情持續調查中，卻在3天內連續2度傳出壞消息，在本月27日續有1宗死亡案例後，台衛生福利部次長王必勝證實，29日再新增1宗死亡個案，因感染器官衰竭，目前仍有2名個案住院治療。



台北市信義區百貨餐廳寶林茶室食物中毒案造成死亡個案，死者都檢出罕見毒素「邦克列酸」，震驚全台輿論。事發當時已造成2死，另有4名重症持續進行血漿置換術治療，其中1人已完成換肝，但不幸的是，另外3名還未換肝的患者，有1名使用人工心肺（又稱葉克膜）的患者在本月27日死亡，29日再確定新增1名重症患者死亡。

綜合台媒報道，「寶林茶室信義A13店專案」個案通報監測28日截止，累計接獲通報35宗，仍有3名重症患者在加護病房。

台衛生福利部次長王必勝29日上午接受媒體聯訪時表示，這名個案主要是因為出現感染問題，加上器官衰竭，家屬最後決定放棄急救；目前「寶林茶室信義A13店專案」重症個案，1人已完成換肝手術，還有1人仍在加護病房救治。

據了解，29日凌晨新增的死亡個案是1名約40歲的女性，今年3月中旬到寶林茶室吃粿條，返家後開始有噁心、嘔吐及腹瀉等症狀，送醫治療，搶救過程病情一度好轉，但因後續出現嚴重感染，病況惡化。