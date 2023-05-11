台中捷運慘劇｜被稱「台灣最恐怖承建商」　一圖看清興富發黑歷史

興富發建設位於台中市南屯區的建案「文心愛悦」，10日中午施工期間因吊車吊臂倒塌，砸向行進中捷運，不僅造成車廂嚴重損毀，吊臂鋼架更插穿車廂，造成車廂中乘客1死8傷慘劇。房市專家Sway則在臉書羅列興富發過往黑歷史，直呼「台灣最恐怖的建商」。



台中市發生重大工安意外，興富發建案「文心愛悦」因31樓吊車吊臂倒塌，直接砸向行進中的捷運，不僅造成車廂嚴重毀損，更有8名乘客受傷，還有1名女乘客因掉出車廂，壓在車廂下，搶救後仍不治。

另外，一名倖存乘客回憶慘案經過，嘆道「我很清楚看到（吊臂）卡在軌道上，我在最前面車廂，列車直接撞上去…」。

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針對興富發建案1死8傷慘劇，房市專家Sway也在臉書發文揭開「興富發黑歷史」，他不僅以「俗氣金鳥的醜樓」形容建案外觀，更羅列興富發過往14次工安意外，直呼是「台灣最恐怖的建商」，大罵「這種建商怎能再讓他繼續蓋房子」。

房市專家Sway在臉書發文揭開「興富發黑歷史」（聯合新聞網授權使用）

對此，興富發聲明指出，對於本次意外事故深表遺憾，並強調意外所造成的損害，相關法律責任絕不推卸，對受傷的傷患，必盡最大的慰問及關懷。

另外，有關台中捷運的修復改善，公司將會同市政府專業單位修繕，讓捷運盡速通車，保障人民的權益。

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