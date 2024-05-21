台立法院夜審國會改革法案　3萬群眾場外包圍抗議黑箱作業

台灣立法院今晚（5月21日）續審國會職權修正相關法案，逾40個民間團體號召群眾包圍立法院，抗議審查過程違背民主程序，批評未經諮詢、黑箱作業，午夜前估計至少3萬人冒雨參加。群眾高呼「沒討論非民主、包圍立院」等口號， 群情洶湧。



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該法案涉及藐視國會罪、立院聽證權及調查權等內容，朝野意見分歧，上周五（17日）首度審查時爆發嚴重肢體衝突，之後討論也針鋒相對。法案從昨日早上起繼續審查，也受到高度關注。

立法院外、超過40個民間團體從上午起聚集，聯合發起名為「國會濫權，民主倒退，公民搶救，立院集結」行動。入夜後群眾不斷湧入聲援，部份人帶同太陽花和「拒絕黑箱」、「沒有討論 沒有民主」等標語，要求立院尊重人民心聲。

於晚間近8時，民進黨立委黃捷於Facebook分享現場空拍照，寫下「雨停了，很多高中生都上街了。守護民主、寸土不讓，這是台灣人與生俱來的基因，不要輕易挑戰。」

至晚上11時，國民黨、民眾黨版本的《立法院職權行使法》，再有部份修正條文獲動議通過。民進黨立委在佔少數下，晚間在場內高舉。「太陽花」，高喊「反黑箱、挺台灣」、「反擴權、挺台灣」口號，會議仍在繼續進行。