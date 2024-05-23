解放軍圍台軍演｜台府：遺憾中國單邊挑釁行為　威脅台海和平現狀

針對解放軍東部戰區23日宣布在台灣周邊海、空域展開「聯合利劍-2024A」軍演，台灣總統府回應表示，「遺憾看到中國以單邊的軍事挑釁行為，威脅台灣的民主自由及區域和平穩定現狀」。



台府：軍演威脅台海和平現狀

台府發言人郭雅慧23日上午表示，當前國際社會的高度共識是維持台海及印太區域的和平穩定，「但遺憾看到中國以單邊的軍事挑釁行為，威脅台灣的民主自由及區域和平穩定現狀」。

郭雅慧表示，台灣政府維持區域和平穩定是兩岸共同的責任與目標一貫立場，而強調新政府國安團隊及台軍各單位，對於解放軍軍演狀況皆有全面掌握，面對外在挑戰威脅，會持續捍衛民主，並有信心、有能力守護國家安全，請台灣民眾放心。

解放軍東部戰區發布「聯合利劍－2024A」演習區域示意圖。（央視）

民進黨：慎防在野聯共

而在朝野政黨反映方面，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤直接點名在野黨，並以「聯合利劍-2024A」軍演推演為例，明告台灣人民一定要慎防國民黨、民眾黨與共產黨勾結串連情事。

吳思瑤點名國民黨立委一昧當北京的傳聲筒，並援引毛澤東名言「不打無準備之仗」、「不打沒有內應的仗」，直指北京的策略就是從台灣內部來攻破。

國民黨：呼籲對岸克制

國民黨方面則要求台灣軍方應該嚴謹應對今次解放軍演，呼籲軍方應該對外告知，解放軍是否越過海峽中線或十二海浬領海，以及台軍的反制措施；同時，國民黨也呼籲對岸克制，停止不必要的舉措，避免台海衝突，並珍惜兩岸和平發展成果。

國民黨表示，解放軍此次軍演範圍除了台灣四周，還特別點出金門、馬祖、烏坵、東引，針對及警示意味濃厚，提及美國政府之前表達過總統就職前不希望北京有異常動作，如今賴清德就職後，解放軍即對台加大軍事壓力，呼籲賴清德新政府國安團隊和軍方，除了口頭譴責，也必須提出務實有效的應對方式，發揮正面功能，確保台灣民眾安全無虞。