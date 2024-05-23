圍台軍演｜台軍：截至傍晚偵獲陸方35艘船艦及49架次軍機

解放軍東部戰區今日（23日）早上宣布，23日至24日組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，於台灣周邊開展「聯合利劍－2024A」演習。台灣軍方晚間表示，截至傍晚6時，解放軍海上兵力共有作戰艦16艘、海警船19艘。 至於確切分布位置，台方指由於軍演持續進行、變動中，分布的數字不特別敘述。



至於軍機方面，台灣軍方於晚間8時稱，自今天7時20分起，陸續偵獲中共蘇-30、殲-16及空警-500等各型主、輔戰機計49架次出海活動，其中35架次逾越中線及其延伸線，進入台灣北部、中部及西南空域。台軍圖表註明，資訊統計時間是截至下午6時。



台灣軍方下午5時亦曾舉行臨時記者會，稱截至下午2時，在台海周邊地區，目前為止共偵獲解放軍海上兵力包括作戰艦15艘、海警船16艘（4艘在東部海域、3艘西南海域、9艘在外島），空中兵力方面則包括殲擊機（戰鬥機）、預警機等共42架次，其中28架次進入台方應變區。

台方於晚上10時再更新數字，指截至當日傍晚6時，偵獲的解放軍船艦增至共35艘。

關於解放軍機艦最接近台灣的距離，台灣軍方稱海空均為24浬，台方運用空軍、海軍、海巡兵力予以因應。

台灣軍方發布監控解放軍海軍的畫面，顯示一艘台海軍成功級導彈巡防艦班超艦正在監控解放軍海軍052D型導彈驅逐艦紹興艦。（台灣軍方）

關於解放軍演習時有無發射實彈，台灣軍方回應稱，目前本就是解放軍例行演訓期，在內陸的地面部隊確實有實彈演習；不過，在台海空域活動的解放軍，則並無發現發射實彈。