台灣藝人轉發「祖國統一」　民眾黨：不應以政治表忠破壞兩岸關係

針對台灣樂團五月天阿信在北京開唱時說「我們中國人」引發兩岸熱議，台灣民眾黨表示譴責各種壓迫音樂、文化自由空間的行為，並呼籲中國大陸尊重表演藝術者，不應以政治表忠方式破壞兩岸關係。



綜合台媒報道，民眾黨25日發表聲明，針對近期部分台灣藝人「被迫進行政治表態」，民眾黨譴責各種壓迫音樂、文化自由空間的行為，並呼籲對岸應尊重表演藝術者，不該以政治表忠的方式，破壞兩岸間的關係。

話題「阿信 我們中國人」登上微博熱搜，引發網民評論：

民眾黨認為，中國大陸利用各種文攻武嚇，除了解放軍圍台軍演，連台灣藝人也被迫表態，此舉無助於雙方堆疊善意，只會讓兩岸民心更加疏離。

此外，民眾黨也呼籲賴清德應以台灣利益為優先，竭盡所能保障台灣民眾的表演藝術空間，不要讓政治凌駕文化，影響藝人的自由發展。

⯆⯆⯆蔡依林在南昌開唱時說出「我們中國南昌最熱情」，讓內地網友嗨翻⯆⯆⯆

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對於多組台灣藝人陸續在內地社交平台轉發《央視》微博的「祖國統一」貼文，民進黨團幹事長吳思瑤25日表示，相信藝人是基於政治脅迫，對於他們需發出統戰言論感到遺憾與不捨，並指中國大陸操作藝人言論「毫無新鮮感」。

楊丞琳在微博上寫下「中國終將實現完全統一，台灣必將回歸祖國的懷抱！」，引來許多大陸網友讚賞。（微博）

在野的國民黨立委李彥秀則稱，對於許多在中國大陸發展的藝人被迫做政治表態，感到非常不捨，這些被迫表態的行為，對於兩岸善意的累積沒有幫助，但顯然對岸跟網民的動作是針對賴清德就職演說而來。