蕭敬騰沉默數日終發聲「做個堂堂正正中國人」：存於血液中的事實

央視22日在微博發文：「台灣從來不是一個國家，也永遠不會成為一個國家」，多位台灣藝人加入轉發。而沒有轉發的藝人被大陸網友紛紛列名單點名。



事隔3日，台灣男歌手蕭敬騰昨日（25日）深夜在微博和FB等處發文，指出近日沒有即時回覆大家的原因，並且在文末直言「我很驕傲自己是中華民族的一份子」、自己是「堂堂正正中國人」。



蕭敬騰（FB@蕭敬騰）

蕭敬騰在大陸擁有高人氣，然而22日以來一直未表態，受到許多網友高度關注。他稍早在微博、IG、FB等平台同步發文解釋：「因為媽媽這兩天突然動刀住院，沒有即時回覆大家，讓大家操心了。身為公眾人物，尊重所有的聲音是基本禮儀，也因為不擅言詞，所以盡量用身體力行來傳遞自己的想法。」

蕭敬騰表示，自己在台北萬華長大，熱愛這塊土地、小吃和人們，「我的母親是花蓮豐濱人，父親來自福建泉州，這是存於血液中的事實，絕對不是一項選擇。」在文末，他更表態稱：「我很驕傲自己是中華民族的一份子，我會繼續努力，做個好漢子，堂堂正正中國人。」並加上hashtag「國土不能分民族不可散」、「中國終將實現完全統一」、「台灣必歸」。

早前報道，近日除了台灣樂團五月天主唱阿信開唱時脫口「我們中國人」，歌手蔡依林也在南昌開唱時說出「我們中國南昌最熱情」，讓內地網民嗨翻，火速衝上微博熱搜。據不完全統計，迄今已有約50位台灣藝人轉發《央視》微博「中國終將實現完全統一」貼文。

蔡依林在南昌說出「我們中國南昌最熱情」：

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