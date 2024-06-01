科技領袖們用哪款AI？黃仁勳最愛Perplexity AI　它能為你做什麼

AI熱潮延燒一年多，而身處這股熱潮中心的科技領袖們，都是使用哪些AI工具，並且怎麼使用這項新興技術？



科技界掀起AI熱潮已經一年有餘，各家公司爭相推出最先進的AI模型，或者打造能訓練、運行AI的寶貴算力，不過這些積極拓展AI領域的科技領袖們，究竟都使用哪些AI工具，並如何在工作、甚至日常生活中使用這項新興技術？

從2022年11月ChatGPT問世以來，AI可說是科技領域最常見到的關鍵字，並且從個人工作者到大公司，都試圖在工作流程中納入AI，想藉由新技術節省更多時間、力氣，而在AI領域最有影響力的這些企業領導者，也曾透露過他們使用哪些AI技術、以及如何利用。

輝達執行長黃仁勳：愛用Perplexity AI

Perplexity AI （Perplexity）

黃仁勳聲稱他幾乎每天都會用Perplexity AI和ChatGPT。 （Nvidia）

輝達的GPU是當前AI界最炙手可熱的產品，想建立自家模型的企業無不爭搶，身為這間公司的執行長，黃仁勳曾在今年2月接受《連線》雜誌採訪時透露，「我一直在使用Perplexity，不過也很喜歡ChatGPT，我幾乎每天都會使用這兩款AI工具。」

Perplexity AI是什麼樣的工具？

Perplexity AI聲稱是世界上第一個對話式問答引擎，用戶可以透過與聊天機器人的互動搜尋各種資料，能夠很自然地深入各個主題，也能用來查看新聞或最新資訊。

值得一提的是，輝達曾在今年初參與Perplexity AI的融資，黃仁勳會經常使用這項技術或許也不奇怪。

超微執行長蘇姿丰：用Copilot會議記錄、追蹤任務

蘇姿丰會用Copilot協助會議記錄、追蹤任務，但表示AI不太擅長寫信。（YouTube）

超微（AMD）正積極想要分食由輝達主導的AI運算市場，其新一代AI加速器MI300X也在今年1月正式發貨。蘇姿丰身處這股浪潮之中，同樣身體力行將AI納入工作流程，她曾在今年3月舉辦的SXSW大會上表示，自己一直在使用微軟的Copilot助理。

蘇姿丰表示，AI是處理一些不用太多思考的事情的好幫手，例如會議記錄或者追蹤計畫，不過她聲稱有一件事不會靠AI幫忙，那就是 寫信 ，「AI做得不太好。」

Copilot可以做到哪些事？

在Word中，可以利用Copilot進行寫作、編輯內容、整理摘要等功能，用戶不必再從空白文件中開始創作。

例如在Copilot對話框中簡單打下：「我想寫一段畢業感言，我今年要從台大電機系畢業。」Copilot就可以馬上幫你生成一份草稿，而你也能隨時和他對話，請他重新編輯，比如在內文加上一些有趣的回憶、想提到的金句，Copilot都會馬上幫你整理好，補充到文件中，還可以選擇不同的語氣，讓整體內容更悲傷一點，或者更快樂一點。

你也可以貼出一大段文章，請他馬上幫你摘要出五大重點，或者請他改寫某一段的內容，所有工作在5分鐘內就能完成。

在Excel中，Copilot可以幫你分析報表，或者從大片數據中搜尋你想看的，甚至根據你的要求自動生成新的圖表。

Google執行長皮蔡（Sundar Pichai）：用自家Gemini提升程式能力

Sundar Pichai皮蔡表示自己在利用Gemini提昇程式能力。 （twitter）

前陣子，Google執行長皮蔡也在接受《CNBC》採訪時透露，正在利用Gemini提升自己的程式能力，不過沒有披露具體細節。Gemini是Google去年發表的多模式語言模型，由DeepMind開發，聲稱在多項指標上都有著勝過GPT-4的能力。

另外，皮蔡也在《紐約時報》的Podcast中分享，他曾和兒子一起測試LaMDA模型（Gemini的前身），要求AI扮演「冥王星」和他們對話。LaMDA回應，冥王星距離地球太遠了，感到很孤單。「和它交談時我也覺得很難過。」皮蔡回憶道。

OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）：靠ChatGPT當翻譯救星

山姆．奧特曼（Sam Altman）奧特曼去年造訪多國，他聲稱ChatGPT是他的翻譯救星。 （wiki）

與皮蔡類似，奧特曼主要也是使用自家的AI模型。他去年接受《彭博社》採訪時表示，ChatGPT是他在海外到處飛的翻譯救星，當時他在短短幾個月內接連造訪以色列、約旦、阿聯酋、印度、韓國等眾多國家。

同時奧特曼也利用ChatGPT幫助他寫作，聲稱這項技術讓他得以寫得更快，思考多一些，「看到了成為我所有腦力工作超級助理的可能性。」。

Meta執行長朱克伯格（Mark Zuckerberg）：早建立AI管家「賈維斯」

朱克伯格早在多年前，就為家中建立一個AI管家。 （Facebook@Mark Zuckerberg）

朱克伯格與AI間的淵源，比這股AI熱潮還要早得多。他在2016年時曾經打造了一款AI家庭助理，並以鋼鐵人中的AI電腦賈維斯（Jarvis）為名。他跟妻子可以透過賈維斯控制家裡的燈光、音樂、電器，甚至可以幫忙開門和叫醒他們的女兒。

Meta在去年7月發表Llama 2模型，以開源路線廣邀各界開發者共襄盛舉，希望藉此彌補後發的劣勢，建立和OpenAI的GPT模型競爭的能力。他們還端出「有個性」的聊天機器人和旗下社群平台用戶互動，最初總計有28個聊天機器人，有著如健身、動漫等各自擅長的領域。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）：也是ChatGPT愛用者

Tim Cook庫克也曾透露他私下會用ChatGPT，且蘋果公司內部都非常關注這項技術。 （Apple）

這場AI熱潮至今，蘋果一直沒有太大的動作，但這可不代表他們對此不關心，執行長庫克曾向《美國廣播公司》透露，他個人會使用ChatGPT，並對這項技術的獨特應用感到很興奮，聲稱公司正在密切關注這個工作。

前些時候蘋果傳出放棄造車計畫，與此同時庫克也出面表示，蘋果預計今年內會揭露生成式AI方面的進展，強調每台搭載Apple晶片的Mac都是最強大的AI電腦，市面上沒有產品能夠超越。外界也期待即將於6月登場的WWDC開發者大會上，蘋果會端出投入AI的成果。

延伸閱讀：微軟提供免費AI圖片產生器 GPT-4隨便用 更能生成16:9長方形圖

+ 2

延伸閱讀：

Perplexity推AI解答引擎，將成為Google未來的最大威脅？

貝佐斯成股東！亞馬遜參與私募，掏5.3億元認購世芯-KY 22萬股

【本文獲「數位時代」授權轉載。】