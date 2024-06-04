弟弟畢業被3個靚家姐包圍羨煞全台　三姐IG曝光：竟有香港人關注

一名帥氣小鮮肉畢業典禮上，被三名超正的姊姊幫他慶祝畢業，四人的顏值超高，引發網民熱議，還有人搜出其中一名姊姊的IG，比堅尼照片真的辣爆！



網民在Facebook群組「爆廢1公社」發文「有姊姊真好！」，原來是一名沈姓大學生的畢業典禮，身材修長高挑的小鮮肉穿着學士服，看起來帥氣無比，但三位拉紅布條的姊姊也不惶多讓，一個比一個美，布條上寫着「沈XX畢業快樂～姊姊們愛你！」

四姊弟顏值超高。（Facebook / @爆廢1公社）

由於這四姊弟的顏值太高，網民們也搜出三位姊姊的IG，不過大姊、二姊的IG都設置私人帳號，只有三姊的帳號是公開的。

三姊IG已經有1.2萬粉絲追蹤，她也在限時動態發文表示，「受寵若驚…粉絲突然暴漲，沒想到會被分享到這麼多地方，甚至有香港的朋友，哈哈」。

狂熱網民終找到三姐的社交平台，一睹她的生活日常：（按圖了解）

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