正午33℃金門全島大停電　4萬島民無冷氣哀嚎：熱死了！

據台媒報道，今日（9日）正午金門突然全島大停電，約4萬島民受到影響。夏日33℃高溫下，有金門人直呼「熱死了！怎麼大熱天正午停電？」



台灣金門今日中午11時55分發生全島大停電，道路信號燈癱瘓，室內照明、冷氣等都無法運作。第一次停電約5分鐘，但恢復不久後又再度停電，有民眾抱怨「天氣炎熱又接近中午，沒有空調太難捱。」

有金門人抱怨，今天中午氣溫高達33度，實在是熱到快受不了，行經金城車站時，有看到民眾因此卡在電梯內，消防人員趕緊出動救援，一場停電讓金門人生活秩序大亂。目前就連小金門也停電，希望台電能盡快檢修恢復供電。

金門停電導致電梯停運，有民眾被關在電梯內。（聯合新聞網）

金門籍立委陳玉珍通過Facebook發文稱，已聯繫台電盡快查明原因搶修復電，給金門人一個交代。

「台電」金門區營業處回應稱，初步了解原因是金門塔山電廠有一機組故障，導致大金門4萬多戶停電，台電也緊急搶修，目前已經陸續復電中，大約23%的住戶已恢復供電；小金門則是因為兩條饋線問題，導致近千戶受影響，目前也正在陸續恢復供電中。

另外，繼金門後，今日12時22分，高雄亦傳出停電消息。不過已於12時30分全部恢復供電。