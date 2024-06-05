英偉達NVIDIA黃仁勳在低胸美女心口上簽名惹議　女子事後這樣說

英偉達（Nvidia，又譯輝達）創辦人黃仁勳近日訪台，每到一處都引發熱議。他對於民眾的簽名請求總是熱情回應，成為了焦點話題。



本月4日，一位外型亮眼的女子在社交媒體上分享了黃仁勳的親筆簽名照，令人驚訝的是，簽名竟然在她的胸前衣服上。

這位女子開心地表示「腎上腺素飆升」，希望今年大發（點圖放大瀏覽）：

「AI教父」黃仁勳這幾天行程滿滿，不僅走訪了寧夏夜市，還與台灣科技界巨頭們，包括台積電創辦人張忠謀、廣達董事長林百里、和碩董事長童子賢等人共進晚餐。

此外，他在台大體育館的演講上，展示了全台43家輝達合作供應商及16所公私立大學的名單，再次引發網友熱烈討論。

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這名女子在社交媒體上透露：「今天腎上腺素飆升，已滿足。」

她不僅牽到了黃仁勳的手，還讓他在她的手機殼和胸前衣服上簽名，並期待今年能夠好運連連。

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