遊台注意｜中度颱風格美逼近台灣東部　台氣象署發布陸上颱風警報

中度颱風格美（Gaemi，台稱凱米）靠近台灣，台灣氣象署今日（23日）上午11時半海上陸上警報發布。據路徑推測，宜蘭縣有可能是登陸地點，宜蘭縣府開設一級災害應變中心嚴陣以待，國際童玩藝術節明、後2天休園，太平山國家森林遊樂區今天下午開始休園。



氣象粉絲臉書專頁「用事實說颱風」預測，格美登陸台北、基隆或宜蘭的機率過半，本週三（24日）晚間和週四（25日）全天台中以北包括台北、基隆、新北、桃園和新竹以及台灣東部宜蘭和花蓮恐達停班停課標準。



台灣氣象署表示，格美已增強為中颱，暴風圈在24日上半天就可能接觸台灣本島，颱風在靠近台灣過程中還可能再增強，暴風圈也將擴大。

「用事實說颱風」表示，格美北上過程持續增強，預計強度為中颱上限，有可能會在宜蘭登陸，成為2551天來第一個登陸花蓮以北的颱風（上一次為2017年7月29日的尼莎颱風），預計23日上午發布海警，深夜發布陸警。

24日下半天至25日影響台灣最為明顯，暴風圈將籠罩北北基桃宜，台中以北、花蓮以北在24日晚和25日整天可能達停班停課標準。

中度颱風格美靠近台灣，台灣氣象署上午11時半海上陸上警報發布。（中央氣象署）

宜蘭縣府人員透露，格美是近5、6年來最可能正面進入宜蘭的颱風。協助監測的銘傳大學團隊指出，格美的風速、陣風等都有上升，代表威力增強，此外路徑有向南偏的趨勢；估計暴風半徑24日上午5時50分接觸陸地，25日下午6點10分離地，宜蘭縣今天到後天都有顯著風雨，明後天影響最大。

宜蘭縣文化局表示，童玩節今天下午已開始陸續準備防颱作業，為確保遊客安全，24日、25日預警性休園，後續將在天氣允許的範圍內，以最短期間完成冬山河親水公園復原工作，開放時間另行公告。

林業保育署宜蘭分署公告，太平山森林遊樂區位處偏遠山區，聯外道路逢豪大雨有封閉中斷之虞，今天下午2時起預警性休園，不提供住宿，遊客須提前撤離，實際開園日期滾動式調整。

大陸中央氣象台預測：格美將於24日晚間登陸

中國大陸中央氣象台23日10時發布颱風黃色預警指出，預計格美（大陸譯為「格美」）將以每小時20-25公里的速度向偏北轉西北方向移動，強度繼續加強，逐漸向台灣島東部沿海靠近，並將於24日晚上在台灣島中北部沿海登陸。

大陸氣象台對格美的路徑分析。（截圖）

根據大陸中央氣象台預報，23日14時至24日14時，台灣將有大暴雨，部分地區大暴雨（100-150毫米）。

預報指出，在穿過台灣後，格美將於25日下午到傍晚在福建中部到浙江南部一帶沿海登陸，然後深入中國內陸北上，強度逐漸減弱。

大陸中央氣象台預測，預計23日14時至24日14時，東海大部及釣魚島附近海域、台灣海峽、台灣以東洋面、巴士海峽、台灣島沿海、浙江中南部沿海、福建中北部沿海將有6-7級大風，其中東海南部及釣魚島附近海域、台灣以東洋面及台灣島北部和東部沿海的風力有8-10級，部分海域或地區風力可達11-13級，格美中心經過的附近海面的風力有14-16級，陣風17級以上。